Sein größter Erfolg

Tokio. Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen als erster deutscher Tennisprofi die Goldmedaille im Einzelwettkampf der Männer gewonnen. Der 24jährige Hamburger siegte am Sonntag im Finale souverän mit 6:3, 6:1 gegen den Russen Karen Chatschanow und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Es ist die vierte Goldmedaille für Deutschland in Tokio nach den Dressurreiterinnen (Team und Jessica von Bredow-Werndl im Einzel) und Slalomkanutin Ricarda Funk. Für den Deutschen Tennisbund (DTB) ist es die zweite Olympiamedaille überhaupt im Männereinzel nach Silber für Tommy Haas 2000 in Sydney. Bei den Frauen hatte Steffi Graf 1988 in Seoul Gold für Deutschland gewonnen. (sid/jW)