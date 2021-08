Nachschlag: Sargnagel für CDU

Thilo Schmuelgen/REUTERS Hauptsache, der Euro rollt: Die rheinische Frohnatur Armin Laschet (CDU) bei Grundsteinlegung für Wasserstoffabrik (Wesseling, 2.7.2021)

Ein Renner im Netz ist gerade der »Lasch-o-mat«. Mit ihm kann man »zufällige Zitate« erstellen, »die von Armin Laschet stammen könnten«. Stichwort »Klima«: Gibt man es in die Leerzeile ein und klickt auf »Lasch-it!«, kommt zum Beispiel heraus: »Jetzt ist nicht die Zeit, politische Forderungen zu stellen, sondern an die Menschen zu denken.« Das klingt noch wesentlich staatsmännischer als der Kommentar, den sich der Ministerpräsident von NRW zur Flutkatastrophe tatsächlich erlaubte. Oder: »Über Klima werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden.« Genau – hoffentlich haben sie verstanden, dass der Unionspolitiker, dem nicht einmal angesichts weggeschwemmter Dörfer Zweifel an der eigenen Umweltpolitik kommen, nicht prinzipienfest, sondern selbstmörderisch ist. Man kann die Sprüche sogar als »Wahlplakat« mit Laschet-Bildnis herunterladen. Ein schöner Werbegag der Mainzer Firma Visualtech, die den »Lasch-o-maten« entworfen hat – und ein weiterer Sargnagel für Laschets Kanzlerkandidatur. (jt)