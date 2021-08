Neues Kapitel

Rund sechs Jahre nach einem Großbrand ist das »Museum der Portugiesischen Sprache« in der brasilianischen Wirtschafts- und Kulturmetropole São Paulo wiedereröffnet worden. Bis zum Brand war es eines der meistbesuchten Museen des Landes, berühmt vor allem für seine interaktiven Bildschirme, auf denen die Besucher mit Wörtern spielen, ihre Bedeutung kennenlernen und neue Vokabeln kreieren konnten. Das Gebäude des »Museu da Língua Portuguesa« war bei dem Brand 2015 weitgehend zerstört worden. Als Ursache kam eine Untersuchung im vergangenen Jahr zu einem Fehler in der Beleuchtung. Andere wichtige brasilianische Kultureinrichtungen wie das Nationalmuseum in Rio de Janeiro erlitten in den vergangenen Jahren ein ähnliches Schicksal, oftmals hervorgerufen durch Mängel bei der Instandhaltung. (dpa/jW)