Opfer und Kämpfer zugleich

imago/Reinhard Schultz Der Leiter des Rassenhygiene-Forschungszentrums des Reichsgesundheitsamtes Dr. Robert Ritter (rechts) bei der Befragung einer Roma (Deutschland 1938). Jene Roma, die die Faschisten ab 1938 gen Osten abschoben, wurden später von ihnen massenhaft ermordet

Europaweit wird am 2. August an die Ermordung Hunderttausender Sinti und Roma während der Naziherrschaft erinnert. Doch noch immer gibt es weiße Flecken in der Erinnerung wie auch in der Forschung. Mit am stärksten dürfte das für Belarus gelten: Weder im Bewusstsein der deutschen noch der belarussischen Gesellschaft ist präsent, dass auch dort Roma systematisch ermordet wurden.

Der Wehrmachtsbefehlshaber in »Weißruthenien« verfügte am 10. Oktober 1941: »Zigeuner sind bei Aufgreifen sofort an Ort und Stelle zu erschießen«. Dieser Befehl wurde wenige Wochen später bekräftigt: »… wie in vorstehenden Befehlen angeordnet, müssen die Juden vom flachen Lande verschwinden und auch die Zigeuner vernichtet werden«. Der westliche Teil des besetzten Gebietes wurde als »Generalkommissariat Weißruthenien« dem Reichskommissariat Ostland zugeordnet, doch unter Zivilverwaltung war die Lage für Roma nicht besser: Reichskommissar Heinrich Lohse bestätigte am 4. Dezember 1941, »die im Lande umherirrenden Zigeuner« sollten »in der Behandlung den Juden gleichgestellt werden«.

Nomadische Roma wurden von den Besatzern pauschal verdächtigt, »Spione« zu sein. Die ersten Erschießungen von Roma-Gruppen (sog. Tabors) sind dem Historiker Martin Holler zufolge für Spätsommer 1941 dokumentiert. Die rassistische Motivation für diese Morde zeigt sich schon darin, dass in der Regel sämtliche Angehörigen erschossen wurden, einschließlich der Kinder. In einem Lagebericht leitender Feldpolizeidirektoren vom 25. August 1942 wurden diese Massenmorde an Unschuldigen offen gefordert. »Würde nur ein Teil dieser Zigeuner bestraft werden (…), dann würden sich die anderen nur noch feindseliger gegenüber den deutschen Truppen verhalten und die Unterstützung der Freischärler erheblich zunehmen. Daher ist es notwendig, diese Banden schonungslos auszumerzen.«

Aus manchen Dokumenten scheint hervorzugehen, dass für jene Roma, die sesshaft lebten, eine weniger mörderische »Behandlung« geplant war. Allerdings, so Holler, gehe aus den deutschen Quellen nicht hervor, dass in der Praxis tatsächlich zwischen nomadischen und sesshaften Roma unterschieden wurde. Die Erinnerungen von Zeitzeugen verweisen vielmehr darauf, dass auch sesshafte Roma im Visier der Besatzer standen. Der größte Unterschied scheint in der zeitlichen Abfolge bestanden zu haben: Nomadisch lebende Roma wurden vom ersten Tag der Besetzung an festgenommen und erschossen, sobald sie von Deutschen bemerkt wurden. Die Erschießungen wurden wahlweise von Wehrmacht, Einsatzgruppen oder von Kollaborationseinheiten durchgeführt. Hingegen haben die Morde an sesshaften Roma offenbar erst im Jahr 1942 eingesetzt – nachdem die jüdische Bevölkerung bereits ermordet oder ghettoisiert war.

Flucht zu den Partisanen

Den meisten Roma wurde die tödliche Gefahr erst bewusst, nachdem sie Berichte über die ersten Massenerschießungen gehört hatten. Die wichtigste Überlebensstrategie sowohl für sesshafte als auch nomadische Roma bestand in der Flucht zu den Partisanen. In fast allen der mehr als 50 Interviews, die 2019 im Rahmen eines deutsch-belarussischen Projektes geführt wurden, berichteten Zeitzeugen über das breite Engagement der Roma in den Partisanenverbänden. Oftmals wurden in deren Nähe Familienlager eingerichtet, in denen (bela-)russische, jüdische und auch Roma-Familien überlebten. »Bevor es einen Kampf mit den Deutschen gab, warnte uns der Kommandeur«, erinnert sich Wasilij Iwanowitsch Jewdokimow, der heute in Gomel wohnt.

Roma-Frauen kam dabei die besondere Aufgabe zu, in den benachbarten Dörfern Lebensmittel zu beschaffen. Oftmals geschah das im Austausch für die Dienste als Wahrsagerinnen – eine Tätigkeit, die die Romnija häufig zugleich dafür nutzten, Informationen über deutsche Truppen und örtliche Kollaborateure zu sammeln und den Partisanen zu übermitteln. Jeder Gang in die Dörfer war mit der Gefahr verbunden, verraten, aufgegriffen und erschossen zu werden.

Sesshafte Roma konnten darauf hoffen, von den Deutschen unentdeckt zu bleiben, sofern sie in amtlichen Dokumenten nicht als Roma geführt wurden. Mehrere Zeitzeugen berichten, »das ganze Dorf« habe gewusst, dass sie Roma seien. Die größte Gefahr ging dabei häufig von Hilfspolizisten im Dienst der Deutschen aus, verglichen mit anderen besetzten Ländern war allerdings die Kollaborationsbereitschaft in Belarus deutlich geringer. Mehrere Roma-Kinder wurden von belarussischen Familien versteckt. Der Zeitzeuge Pawel Gorbunow aus Gomel berichtet zudem, seine Mutter habe ihn 1942, unmittelbar bevor sie selbst erschossen wurde, in die Hände einer hellhäutigen Tante übergeben – Ortsanwohner hätten eilig bestätigt, dass diese Frau eine »Russin« sei.

Dunkelziffern

Zu den größten Unbekannten in der Forschung gehört die Gesamtzahl der ermordeten Roma. Die Deutschen haben bei ihren Mordaktionen häufig pauschal von »Banden« gesprochen, ohne zu vermerken, dass Roma ermordet wurden. Und die sowjetischen Untersuchungsberichte, die ab Ende 1943 in den wieder befreiten Gebieten angefertigt wurden, harren diesbezüglich noch ihrer Auswertung. Der Historiker Christian Gerlach, der vor mehr als 20 Jahren die deutschen Massenverbrechen in Belarus untersucht hat, konnte eine Mindestzahl von 3.000 Ermordeten ermitteln. Es gilt aber als sicher, dass die tatsächliche Zahl viel höher liegt. Ebenso unbekannt ist, wie viele Roma zu Beginn des Krieges in Belarus lebten. Die Angaben der Volkszählung von Januar 1939, derzufolge es 3.632 Roma waren, sind nicht verlässlich, da sich etliche Roma mit anderer ethnischer Zugehörigkeit registrieren ließen; zudem ist die Zahl der Roma in den ostpolnischen Gebieten, die im September 1939 an die Belarussische Sowjetrepublik angegliedert wurden, nicht bekannt.

In den Familien der heute rund 60.000 Roma in Belarus ist die Erinnerung an den Genozid ungebrochen – ebenso wie der Stolz darauf, zum Sieg über die Besatzer beigetragen zu haben. Der offizielle Geschichtsdiskurs indes folgt noch weithin den sowjetischen Leitmotiven. Die belarussische Roma-Diaspora konnte im vorigen Jahr eine Ausstellung zum Schicksal der Roma im staatlichen Museum der Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges zeigen. Es besteht die Hoffnung, dass insbesondere der Verweis auf den Kampf der Roma bei den Partisanen helfen kann, sowohl ihre Tragödie als auch ihren Beitrag zur Befreiung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Infoveranstaltung: 6. August 2021, 19 Uhr, Haus der Demokratie, Greifswalder Str. 4.

Vom 2. bis 27. August wird eine Ausstellung gezeigt, die vom Berliner Bildungswerk für Friedensarbeit, der Belarussischen Roma-Diaspora und der Geschichtswerkstatt Minsk mit Förderung des Auswärtigen Amtes und der Rosa-Luxemburg-Stiftung erstellt wurde. Montag–Freitag 10–16 Uhr.

Infos: www.genocideagainstroma.org