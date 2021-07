Kulturgut zerstört

Carla Carniel/REUTERS

Ein Feuer hat in der brasilianischen Metropole São Paulo ein Lager von Brasiliens Filminstitut erfasst. Die Feuerwehr rückte deswegen mit vielen Einsatzkräften (Bild) aus, wie die Zeitung Folha de S. Paulo am Donnerstag abend (Ortszeit) berichtete. Das Depot beherbergte Teile des Archivs des Filminstituts und eine von Südamerikas größten Filmsammlungen. Erst am 20. Juli hatte die Staatsanwaltschaft von São Paulo die Regierung des Bundesstaats vor einer möglichen Brandgefahr gewarnt, wie mehrere Medien berichteten. (dpa/jW)