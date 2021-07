Tokio. Dank eines schnellen Viertelfinalerfolgs trennen Tennistopstar Novak Djokovic nur noch zwei Siege vom erhofften Olympiagold in Tokio. Der Serbe erreichte am Donnerstag mit einem 6:2, 6:0 gegen den Japaner Kei Nishikori das Halbfinale. Mit dem Gewinn von Olympiagold in Tokio würde sich der 34jährige die Chance auf den Golden Slam bewahren. Djokovic kann in diesem Jahr als erster Tennisprofi nach Steffi Graf 1988 die Kombination aus allen vier Grand-Slam-Turnieren und der olympischen Goldmedaille gewinnen. (dpa/jW)