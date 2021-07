Vorzeitige Heimreise

Tokio. Radsportdirektor Patrick Moster muss nach seiner rassistischen Äußerung bei den Olympischen Spielen in Tokio vorzeitig die Heimreise antreten. Das entschied der Deutsche Olympische Sportbund am Donnerstag. Der 54jährige hatte den Kölner Nikias Arndt an der Strecke mit »Hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm« angefeuert, um die vor ihm fahrenden Azzedine Lagab (Algerien) und Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea) einzuholen. (dpa/jW)