Nachschlag: Lärmbelästigung

imago images/BRIGANI-ART Slipknots Joey Jordison in der Berlin-Arena (o. D.)

Deutschlands beliebtester Metal-Youtuber, »Der dunkle Parabelritter«, lässt nichts aus, was Klicks generiert. Vorbei die Zeiten, wo er als Sympatico mit Silberblick über postmoderne Black-Metal-Bands referierte, die keine Sau kannte. Jetzt berichtet er lieber, was alle wissen, dass Armin Laschet ein Nullapostel ist zum Beispiel, und nennt es dann einfallsfrei »Die Zerstörung von Armin Laschet«. Da muss schon Joey Jordison wegsterben, damit er sich seiner alten Berufung als Metaloge zurückerinnert. Jordison wurde nur 46, spekuliert wird nicht nur vom »Parabelritter«, warum. Zu überwinden hatte Jordison zumindest zweierlei: erstens den Rauswurf bei Slipknot via Mail 2013, zweitens eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Beides nahm ihm, bis zu seinem frühen Lebensende einer, wenn nicht der, beste Drummer der Metalwelt zu bleiben. Slipknot ohne ihn wäre pubertäre Lärmbelästigung geblieben. (km)