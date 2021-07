Der Feuerwehrmann

imago/United Archives International Edward Gierek spricht mit Warschauer Stahlarbeitern (Warschau, 21.1.1971)

Jedes Jahr versammelt sich Ende Juli auf einem Friedhof in der Industriestadt Sosnowiec in Gorny Slask (Oberschlesien) eine Trauergemeinde. 2018 waren es nach Presseberichten etwa 500 Personen, die aus ganz Polen angereist waren, um des ehemaligen Chefs der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP) Edward Gierek zu gedenken. Für dieses Jahr hatten die Initiatoren für den Donnerstagnachmittag geladen. Auf der Einladung stand: Einzeln zum Grab vortreten, eine Schweigeminute einlegen, soweit gewünscht, eine Blume niederlegen oder eine Grabkerze anzünden, keine Massenversammlung, keine öffentlichen Reden. Die Pandemie verlangt auch hier Tribut.

Der 1913 in einem Ortsteil von Sosnowiec geborene Edward Gierek war nicht nur ein Altersgenosse des fünf Monate älteren Erich Honecker; beide verkörperten auch die letzte Generation Spitzenfunktionäre, die noch als Proletarier im Kapitalismus ihre prägenden Erfahrungen gemacht hatten. Im Falle Giereks der Tod des Vaters bei einem Grubenunfall 1917, die Arbeitsmigration der Familie nach Frankreich, Arbeit in Bergwerken ab dem Alter von 13 Jahren – die Mutter hatte eigens bei der Geburtsurkunde getrickst, um ihn früher dorthin schicken zu können. Mit 18 Eintritt in die – französische – KP, Agitator im nordfranzösischen Kohlerevier, deshalb 1935 nach Polen abgeschoben. Nochmalige Emigration, diesmal nach Belgien, wo er als Sekretär der polnische Sektion der belgischen KP arbeitete und im Widerstand aktiv war. 1948 Rückkehr nach Polen und rasche Karriere in der PVAP. Ab 1957 Wojewodschaftssekretär in Oberschlesien, dem industriellen Herzland Polens, wo er sich einen Ruf als »Macher« erarbeitete, der weniger auf ideologische Präzision achtete als darauf, dass die Outputzahlen stimmten, und dem es auch gelang, überdurchschnittlich viele Investitionsmittel aus dem zentralen Wirtschaftsplan in seine Region zu ziehen. Oberschlesien wirkte nach den Worten des Gierek-Bioraphen Janusz Rolicki schon in den sechziger Jahren wie eine »Oase des Wohlstands« im ansonsten immer noch mit den Kriegsfolgen kämpfenden Polen.

An die Parteispitze kam Gierek – mit sowjetischer Unterstützung, auch das verbindet seine Biographie mit der von Erich Honecker – Ende 1970, nachdem die Arbeiter der polnischen Hafenstädte gegen Erhöhungen der Lebensmittelpreise vierzehn Tage vor Weihnachten protestiert und mehrere Parteibüros in Flammen hatten aufgehen lassen. Mindestens 45 Arbeiter kamen ums Leben, als Polizei und Militär das Feuer eröffneten. Gierek war der Feuerwehrmann, der in Polen die politische und ökonomische Stabilität retten sollte. Sein in Oberschlesien erworbenes Image eines volksnahen Managers kam ihm zugute, als er auf der bestreikten Werft in Szczecin die Teilnehmer einer Vollversammlung fragte: »Helft ihr mir?« Die Antwort lautete nach einem Moment des Zögerns: »Ja.«

Zunächst nahm Gierek die Preiserhöhungen zurück und garantierte für zwei Jahre die alten Preise. Dann erhöhte er gezielt die Löhne der untersten Lohngruppen und die Renten. Er schaltete auf etwas um, das man in Ungarn »Gulaschkommunismus« nannte: das Versprechen, »Polen stärker und die Menschen wohlhabender« zu machen. In seine zehn Amtsjahre fallen enorme Investitionen wie der Ölhafen nebst Raffinerie in Gdansk, der Polen tendenziell von sowjetischen Rohstofflieferungen unabhängig machen sollte, der unterirdische Hauptbahnhof von Warschau, das Werk in Bielsko-Biala, das den »Polski Fiat« produzierte, und Polens erste Schnellstraße von Warschau nach Katowice, die in der Rekordzeit von vier Jahren fertiggestellt wurde. Sie heißt im Volksmund noch heute die »Gierkowka« (Gierek-Straße). In seine Amtszeit fällt das größte Wohnungsbauprogramm der polnischen Geschichte mit bis zu 300.000 neuen Quartieren pro Jahr – noch heute lebt ein Fünftel der Polen in Wohnungen, die damals entstanden sind. Gierek verweigerte sich sowjetischen Forderungen, den Kollektivierungsdruck auf die polnischen Bauern wieder zu erhöhen, und führte statt dessen die praktisch kostenlose Kranken- und Rentenversicherung für Landwirte ein, die sich noch keine Regierung seitdem wieder abzuschaffen getraut hat.

Mitte der 1970er Jahre ging der polnische Konsumboom wirtschaftlich an die Substanz. Die westlichen Kredite, mit denen er finanziert worden war, waren unter den Bedingungen der nach der Ölkrise 1973 gestiegenen Zinssätze nicht mehr zu finanzieren, zumal die zentrale Überlegung Giereks fehlgeschlagen war: Die Produkte der mit diesen Krediten gebauten Betriebe gegen Devisen im Westen zu verkaufen, um aus dem Erlös die Schulden zurückzahlen zu können. Der Grund war auch, dass die Sowjetunion im Rahmen des RGW die mit westlichen Komponenten ausgestatteten polnischen Produkte auch haben wollte und ein Vorkaufsrecht geltend machte, aber nur mit »Holzrubeln« zahlte. 1976 und 1980 kam es, als Giereks Regierung die Lebensmittelpreise dann doch erhöhte, zu Arbeiterprotesten. Aus dem Generalstreik von 1980 ging die »Solidarnosc« hervor, und Gierek wurde – wieder mit sowjetischer Rückendeckung – zum Sündenbock gemacht und abgelöst. Er trat auch nach 1989 nicht mehr öffentlich auf und starb 2001 an einer Staublunge, die er sich in den Gruben Frankreichs und Belgiens zugezogen hatte.

Ökonomen werfen Gierek vor, die VR Polen in die Schuldenfalle getrieben zu haben. Die polnische Bevölkerung dagegen bewahrt ihm in Teilen ein ehrendes Gedenken. In Umfragen wird er regelmäßig als der polnische Politiker genannt, der am meisten für die »einfachen Leute« getan habe. Kein Wunder, dass sogar Jaroslaw Kaczynski ihm widerwillig Tribut zollte: Im Wahlkampf 2010 knurrte er, Gierek sei »zwar Kommunist, aber doch Patriot« gewesen. Viele aktuelle Kritiker der PiS sagen, die heutige Regierung setze mit ihren Sozialprogrammen und ihrer Umverteilung zugunsten der Provinz am Erbe Edward Giereks an, ohne das zuzugeben. Sie wollen damit sagen, es sei völlig anachronistisch.