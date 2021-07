Gegen das »kalte Verbot«

nik/jW

Rund 250 Menschen haben am Mittwoch abend am Neptunbrunnen in Berlin-Mitte an einer Protestkundgebung teilgenommen, die sich gegen das unterdessen abgewendete »kalte Verbot« der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) richtete. Zu der Veranstaltung hatte die Berliner DKP aufgerufen, bevor das Bundesverfassungsgericht am Dienstag die Entscheidung des Bundeswahlausschusses vom 8. Juli aufhob. Bei der Veranstaltung sprach neben anderen Rednern auch der ehemalige stellvertretende Generalstaatsanwalt der DDR, Hans Bauer. (jW)