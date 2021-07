NATO trainiert afghanische Kräfte in Türkei

Rahmat Gul/AP/dpa Afghanische Spezialkräfte werden nun von der NATO im Ausland trainiert (hier in Kabul, 17.7.2021)

Die NATO hat kurz nach Beendigung ihres Ausbildungseinsatzes in Afghanistan das erste Trainingsprogramm für afghanische Soldaten im Ausland gestartet. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur wurden afghanische Spezialkräfte am Mittwoch abend für einen Lehrgang in die Türkei ausgeflogen. Von nun an sollen derartige Ausbildungsprogramme außerhalb Afghanistans regelmäßig durchgeführt werden.

Ein Sprecher des Kriegsbündnisses in Brüssel bestätigte der dpa den Beginn des Trainingsprogramms, wollte sich aber aus Sicherheitsgründen nicht zum Ort und weiteren Details äußern. Ob sich auch die Bundeswehr am Training afghanischer Spezialkräfte beteiligen wird, ist zwar noch unklar, wird nach Angaben aus Regierungskreisen vom Donnerstag jedoch nicht ausgeschlossen. Bevor darüber entschieden wird, soll abgewartet werden, ob das neue Ausbildungskonzept funktioniert, heißt es.

Im Mai begannen die USA ihren Truppenabzug, der bis 31. August beendet werden soll und nach eigenen Angaben mittlerweile zu 95 Prozent abgeschlossen sei. Die letzten Bundeswehr-Truppen verließen Ende Juni das Land. Nach mehreren Offensiven in den vergangenen Wochen kontrollieren die militant-islamistischen Taliban wieder knapp mehr als die Hälfte der 421 afghanischen Bezirke, Teile zentraler Überlandstraßen sowie mehrere für den Handel wichtige Grenzübergänge nach Pakistan, Iran, Tadschikistan und Turkmenistan.

Die afghanische Luftwaffe ist im Dauereinsatz. Bereits im Juni sei die Einsatzbereitschaft von fünf der insgesamt sieben Flugzeugtypen teils signifikant gesunken, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau in Afghanistan (­SIGAR). Ähnlich geht es den Spezialkräften. Aus Militärkreisen heißt es, man bereite sich darauf vor, in wenigen Monaten nur noch die Städte zu verteidigen. Die USA flogen in den vergangenen Tagen nun wieder verstärkt Luftangriffe zur Unterstützung der afghanischen Kräfte. Die dafür eingesetzten Maschinen steigen mittlerweile außerhalb Afghanistans auf. (dpa/jW)