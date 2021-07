Was man über sie weiß

Das Berliner Kino Arsenal zeigt eine Hommage an die in Frankreich geborene russischstämmige Künstlerin Catherine Marina de Poliakoff, die unter ihrem Künstlernamen Marina Vlady bekannt wurde. Eine umfangreiche, repräsentative Werkschau ihrer Filmauftritte gab es bisher weder in Deutschland noch in Frankreich. Die aus 22 Filmen und einer Dokumentation über Vlady bestehende, von Gary Vanisian kuratierte Filmreihe im Arsenal findet vom heutigen Donnerstag bis zum 30. August statt. (jW)