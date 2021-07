Aufarbeitung läuft an

imago images/Future Image Der Rhein-Erft-Kreis war von schweren Überflutungen betroffen (Erftstadt, 17.7.2021)

Die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hat am Mittwoch vor der Bedrohung von Welterbestätten durch die Folgen der Erderwärmung gewarnt. Die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission, Maria Böhmer, sagte der Deutschen Presseagentur im chinesischen Fuzhou, die Gefahren ließen sich auch an der Flutkatastrophe im Westen der Bundesrepublik vor rund zwei Wochen ablesen.

Mit dieser befasste sich am Mittwoch der Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags. Bei den Überflutungen sind demnach allein in dem bevölkerungsreichsten Bundesland 47 Menschen gestorben. Mittlerweile werde niemand mehr vermisst, sagte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) bei der Sitzung. Die von der Flut verursachten Sachschäden gingen jedoch »in die Milliarden«. Versorgungsnetze für Strom, Gas, Trinkwasser und Telekommunikation seien von der Zerstörung betroffen, so Reul. Derzeit befänden sich noch mehr als 3.000 Helfer von verschiedenen Organisationen im Einsatz.

Trotz fortgeschrittener Aufräum- und Reparaturarbeiten seien weiter 5.000 bis 6.000 Menschen ohne funktionierende Stromversorgung. Bis Mittwoch seien bis zu 11.000 Festnetzanschlüsse von Vodafone, 40.000 Anschlüsse der Telekom sowie 20.000 Mobilfunkanschlüsse ausgefallen, sagte der Minister. Teilweise sei auch die reguläre Trinkwasserversorgung noch nicht wiederhergestellt.

Nach Informationen der Landesregierung in Mainz starben bei den Fluten in Rheinland-Pfalz 134 Menschen, 73 weitere galten noch als vermisst. Auch dort wurden Ortschaften verwüstet und ein Großteil der Infrastruktur zerstört. Nach Angaben des Landeskrisenstabs seien noch mehr als 5.000 Helfer im Einsatz und in schwer von Zerstörung betroffenen Gemeinden besonders bei der Verteilung von Lebensmitteln und Trinkwasser beschäftigt. Im Ahrtal seien Bundeswehr und Technisches Hilfswerk an der Errichtung von Behelfsbrücken beteiligt. Laut Bundeswehr befinden sich im Rahmen der Aufräum- und Hilfsarbeiten rund 2.000 Soldaten in Rheinland-Pfalz und NRW.

In Düsseldorf verteidigte NRW-Innenminister Reul den Katastrophenschutz in der BRD, fügte jedoch an, bei 47 Toten könne »nicht alles richtig gelaufen« sein. Auch das Warnsystem habe funktioniert. Städte und Kreise hätten in NRW zwischen Dienstag nachmittag und Mittwoch morgen 41 Warnmeldungen herausgegeben. (dpa/AFP/jW)