Werner Baum/dpa Sicherheitslücke entdeckt: Wau Holland während des berühmten »BTX-Hacks« im November 1984

Ihre Dokumentation über die Anfänge des Chaos Computer Clubs und dessen Mitbegründer kommt an diesem Donnerstag bundesweit in die Kinos. Warum wollten Sie dem vor 20 Jahren verstorbenen Wau Holland ein Denkmal setzen?

Tanja Schwerdorf: Sein Hauptziel war es, für Informationsfreiheit, für weltweite ungehinderte Kommunikation der Bürger zu kämpfen. Er war später in der Bürgerrechtsbewegung sehr aktiv. Und er begriff, wie wichtig es ist, dass Kinder früh lernen, mit Technik umzugehen. Wau hatte 1984/85 einfach Dinge gesagt darüber, wie Computer uns und unser Leben auch negativ beeinflussen könnten in bezug auf Datenschutz sowie Überwachung – das ist alles so eingetreten. Damals war bei der Volkszählung beispielsweise der Aufschrei über das Sammeln von Daten extrem groß. Wie wir heute mit unseren Daten umgehen und was andere über uns wissen, das wäre Waus Alptraum gewesen. Sätze wie »Ich habe ja nichts zu verbergen« wären ihm völlig unverständlich.

Klaus Maeck: Wau Holland war die Gründerseele des Chaos Computer Clubs. Er hat da Leben reingebracht mit seinem Humor, mit seiner Weitsicht. Er hat diesen Film total verdient. Der hätte schon viel früher gemacht werden können und sollen, weil Wau einfach viel vorweggenommen hat, was damals schon aktuell war, aber keiner so erkannt hat. Heute wissen wir, was das Internet, was der Computer uns Gutes und Schlechtes gebracht haben.

Welche Berührungspunkte hatten Sie vor der Arbeit am Film mit der Hackerszene?

K. M.: Ich habe Wau Holland noch getroffen zu der Zeit, als er den Club gegründet hat. Anfang der 80er Jahre war er in Hamburg, wo man sich über den Weg gelaufen ist, auch wenn man in den verschiedenen Subkulturen unterwegs war. Ich war eher in der Punkszene. Mit Hackern hatte ich nichts zu tun, und die hatten mit der Musikszene wenig zu tun. Trotzdem haben wir uns immer wieder getroffen. In den 90ern kam dann die große Vision vom Cyberspace auf. Da war Wau Holland schon ein gefragter Redner auf Festivals oder Kongressen. Die Musikszene, in der ich unterwegs war, war am Rande auch immer ein ­Thema.

T. S.: Bei mir gab es immer schon eine Faszination für Hacker, obwohl ich früher dachte, das sind einfach Leute, die mit Computern in Netzwerke eindringen. Durch die Recherche am Film habe ich gelernt: Das sind Menschen, die sich auch gesellschaftskritische Fragen stellen, die philosophisch an Sachen herangehen. Hacker müssen nach der Definition von Wau Holland nicht zwingend etwas mit Computern zu tun haben, sondern es geht um den kreativen Umgang mit Technik.

Ihr Film setzt sich aus Videomontagen und jeder Menge Archivmaterial zusammen. Weshalb verzichteten Sie zum Großteil auf Interviews mit Protagonisten?

K. M.: Alte Männer erzählen von früher: Das wäre langweilig. Die Originalbilder von damals vermitteln viel mehr auch von dem Zeitgeist. Deswegen haben wir immer wieder Nachrichten, Werbeclips und entsprechende Musik genommen, um besser in die Zeit eintauchen zu können: Die 80er Jahre waren eine Aufbruchzeit. Es gab verschiedene Subkulturen, die parallel nebeneinander existierten. Dann kamen die Computer und die Vorläufer vom Internet.

T. S.: Es ist auch ein Stück deutscher Geschichte. Deutsche Hacker hatten auf einmal mit weltpolitischen Themen zu tun. Man befand sich mitten im Kalten Krieg. Diese Leute haben plötzlich eine Rolle gespielt. Deswegen war es auch spannend, sich in die Zeit hineinzuversetzen und das nicht nur erzählt zu bekommen.

Schlüsselmomente waren der »BTX-Hack« Ende 1984 von Wau Holland und Steffen Wernéry sowie die »KGB-Hacks« einer Gruppe junger Hacker von 1985 bis 1989. Wie haben diese Aktionen den Club und Wau aus Ihrer Sicht geprägt?

T. S.: Dieser »BTX-Hack« hat die total berühmt gemacht. Da wusste man auf einmal: Es gibt Leute, die wagen es, über das BTX-System der Bundespost der Hamburger Sparkasse Geld abzuzwacken, sich selber aufs Konto zu überweisen und dann aber am nächsten Tag dort anzurufen, um zu sagen: Wir haben das nur gemacht, damit ihr wisst, wie unsicher das ist. Danach haben die richtigen Auftrieb und Zulauf bekommen.

K. M.: Die Leute begreifen es eher, wenn man sagt: Wir haben euch 100.000 Mark geklaut, aber wir wollen sie nicht. Wir wollten nur zeigen: Da ist ein Sicherheitsloch. Ganz tolles Beispiel ist dazu der Fingerabdruck von Wolfgang Schäuble, den der CCC 2008 über das Internet verbreitet hat, zusammen mit einer Anleitung zum Kopieren des Abdrucks, um zu zeigen, wie sicher Schäubles Idee der biometrischen Identifizierung war. So eine Aktion findet mehr Verständnis als eine theoretische Abhandlung.

T. S.: Die KGB-Hacks waren ein Kippmoment, wie sie womöglich in allen Bewegungen vorkommen. Im CCC gab und gibt es die Regel, dass man sich durch das Aufdecken von Sicherheitslücken keinen finanziellen Vorteil verschaffen darf. Das wurde dann aber von ein paar Leuten untergraben, woraus dann Misstrauen untereinander entstanden ist.

Wie kamen Sie an die Unmenge von Original- und Archivaufnahmen, die in anderen Filmen über den CCC fehlten?

K. M.: Anfangs sind wir auf viel Skepsis gestoßen im heutigen Club-Umfeld. Wir hätten gerne Leute von dort eingespannt, uns bei der Gestaltung des Films zu helfen. Es hieß aber: Das hätten schon viele versucht, so einen Film zu machen. Da sei noch nie ein richtig guter rausgekommen.

Aber ein Vorteil war, dass ich sowohl Wau als auch andere frühe Protagonisten des CCC persönlich kannte und die mich kannten. Es gab schließlich eine Vertrauensbasis, so dass sie uns ihre Archive geöffnet haben – große Archive, weil die jeden Vortrag, jede Konferenz aufgezeichnet haben. Dazu kam auch privates Material von einem frühen Mitglied. Wir haben Wochen und Monate damit verbracht, alles zu sichten. Schließlich war es auch eine sehr kleinteilige Suche und Rechteklärung von Fernseh- und anderem Archivmaterial.

Welche Wirkung wünschen Sie sich für den Film?

K. M.: Wir hoffen, dass er ein wenig das Bewusstsein dafür schärft, wie man sich verhält und die eigene Trägheit etwas überwindet. Konkreter wünsche ich mir eine Rebellion gegen diese Maschinen, gegen die globalen Konzerne, die uns damit kontrollieren können. Das ist alles von Menschen gemacht worden. Jetzt können wir auch dafür sorgen, dass sich das ändert. Wenn man sich zusammentut, dann können wir ja noch etwas an der Entwicklung ändern. Und das hätte Wau sicherlich auch gesagt.