Explosion in Chemiewerk

Anna Fross/via REUTERS

Bei einer Detonation mit anschließendem Großbrand in einem Tanklager eines Chemieparks in Leverkusen ist am Dienstag mindestens ein Arbeiter ums Leben gekommen. Vier weitere wurden laut der Betreiberfirma Currenta zunächst vermisst. Zudem gab es insgesamt 16 Verletzte. Nach Angaben der Werksleitung hatte sich die Explosion aus noch ungeklärter Ursache im Tanklager der Sondermüllverbrennungsanlage des Chemieparks ereignet. Wegen der Rauchwolke wurden Warnungen herausgegeben: Die Bürger waren aufgerufen, Wohnungen nicht zu verlassen. (AFP/jW)