Topstar gestürzt

Izu. Allrounder Tom Pidcock hat die Spezialisten düpiert und ist als erster Brite Olympiasieger im Mountainbike. Der auch im Cross und auf der Straße aktive 21jährige gewann das Rennen im westlich von Tokio gelegenen Izu am Montag überlegen vor Topfavorit Mathias Flückiger aus der Schweiz. Bronze ging an den Spanier David Valero. Topstar Mathieu van der Poel stürzte bereits in der ersten Runde und gab später auf, die deutschen Starter Maximilian Brandl (Freiburg) sowie Manuel Fumic (Kirchheim unter Teck) enttäuschten auf den Rängen 21 und 28. (dpa/jW)