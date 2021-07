Besinnung auf Revolutionärin

imago images/Photo12 Ihre Auffassungen von der Entwicklung des Massenstreiks sind aktueller denn je: Rosa Luxemburg

Zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg 2019 haben die Verlage Smolny und Agone die Herausgabe ihres Gesamtwerks auf Französisch weitgehend abgeschlossen. Es ist die erste vollständige Ausgabe ihrer Werke, Schriften und Briefe in Frankreich. Der erste Band, der 2009 erschienen ist, enthält die »Einführung in die Politische Ökonomie«, die von einer Reflexion über die Bedeutung von Luxemburgs Werk begleitet wird. Die gesamte Bibliographie von Rosa Luxemburg enthält etwas mehr als 850 Beiträge, Bücher, Flugschriften und Reden sowie eine große Menge an Korrespondenzen. Die Edition ist nicht so vollständig wie von den Herausgebern gewünscht, da es unmöglich war, bestimmte Zeitungsartikel aufzuspüren. Ein Teil der unveröffentlichten Texte sind anonyme Beiträge, die aus der Leipziger Volkszeitung und der Sozialdemokratischen Korrespondenz stammen.

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Arbeit von Wissenschaftlern, die sich mit dem Werk und dem Leben der Revolutionärin beschäftigen, zur Entdeckung und Identifizierung von Texten geführt, die zuvor ignoriert oder unbekannt waren. Außerdem waren die in Frankreich bisher veröffentlichten Texte von Luxemburg nicht ausreichend, um ihr Werk vollständig zu erfassen. Denn trotz Übersetzungen der Texte durch Lucien Laurat, André Prudhommeaux, Marcel Ollivier und René Lefeuvre blieben zahlreiche Lücken. So wurden von den 27 Artikeln, die Luxemburg während der Novemberrevolution zwischen ihrer Entlassung aus dem Breslauer Gefängnis am 8. November 1918 und ihrer Ermordung am 15. Januar 1919 geschrieben hatte, bisher nur zehn ins Französische übersetzt.

Einerseits ist dies auf den Makel des französischen Verlagswesens zurückzuführen, das ausländische Autoren oft ignoriert: Selbst die Schriften von Karl Marx waren jahrzehntelang nicht vollständig ins Französische übersetzt worden. Das zweite Problem liegt allerdings auch an der deutschen Werkausgabe. Mit der Veröffentlichung der Werke von Rosa Luxemburg in Deutschland haben bereits sehr früh im Jahr 1923 Clara Zetkin und Adolf Warski begonnen. Neben der engen Freundschaft zwischen Zetkin und Luxemburg trugen zweifellos auch Lenins Aufforderungen, Luxemburgs Werke zu veröffentlichen, zu diesem Vorhaben bei. Dennoch kam es zu einer Werkausgabe erst zu DDR-Zeiten, da deutsche Kommunisten Anfang des 20. Jahrhunderts bekanntlich andere Kämpfe zu führen hatten.

Warum ist die Werkausgabe von Rosa Luxemburg für den französischen Leser heute aktuell? Es steht außer Zweifel, dass ihre Beiträge über die internationale Sozialdemokratie während des Ersten Weltkriegs und über die Revolution in einer Welt, die vom Gespenst des Zusammenbruchs gezeichnet ist, als tiefes Echo widerhallen. Ihre Kritik am Reformismus, die Reflexion über die Gefahren einer Integration der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften in den bürgerlichen Staat, über die Rolle von Arbeiterräten, ihre Auffassung von der Entwicklung des Massenstreiks sind aktueller denn je.

In einer Epoche, die zutiefst von historischer Amnesie geprägt ist, geht es den Herausgebern der Werke von Luxemburg aber weniger um »Aktualität«. Nach dem bitteren Niedergang der UdSSR und des realen Sozialismus müssen die Leser neu lernen und begreifen, dass die Menschheitsgeschichte ein Kampf um Emanzipation ist und dass es nötig ist, ein scharfes Bewusstsein für die historische Rolle der Produktivkräfte und des Klassenantagonismus zu entwickeln, um eine Assoziation Freier und Gleicher hervorbringen zu können.

Rosa Luxemburg hatte nur den Sieg der Oktoberrevolution in Russland und die bittere Niederlage der deutschen Novemberrevolution erlebt. Die Niederlage der Spartakisten genügte ihr, um zu verstehen, dass das Versagen der deutschen Arbeiterbewegung auf die Praxis und die theoretische Fäulnis der deutschen Sozialdemokratie zurückzuführen war. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang ihr Werk »Die Krise des Sozialismus in Frankreich« (Band drei der französischen Werkausgabe, kommentiert von dem Historiker Jean-Numa Ducange), in dem sie konsequent die Fehler von Jean Jaurès und den französischen Sozialisten des frühen 20. Jahrhunderts analysiert, als der Sozialist Millerand in die Koalitionsregierung einzog. Präzise analysierte Luxemburg die Ohnmacht von Jaurès, seinen ideologischen Eklektizismus und seine verworrene Taktik, die zum Erlass widersprüchlicher Arbeitsgesetze, zu versöhnlichen Stellungnahmen und zu einem Vertrauensverlust bei der Arbeiterklasse führte.

Luxemburg betonte in ihrem Werk, dass die Arbeiter sich in einem Klassenkrieg gegen ihre Ausbeuter befinden, und lehnte daher eine Kooperation mit der Bourgeoisie grundsätzlich ab. Leider wurde Luxemburg zuwenig und zu oberflächlich gelesen: Der Opportunismus, gegen den sie kämpfte, hatte sich in den kommunistischen Parteien spätestens in den 1960er/1970er Jahren durchgesetzt und führte zum Kollaps der internationalen Arbeiterbewegung.

Dennoch sind wir nicht am Ende der Geschichte. Neue Generationen wachsen heran, die sich einem neoliberalen Kapitalismus und dessen tödlicher Dynamik stellen müssen. Sich in diesem Zusammenhang auf Luxemburg zu berufen bedeutet, eine Wiederaufnahme des revolutionären Kampfes zu ermöglichen. Es wäre erfreulich, wenn die Werke von Rosa Luxemburg auch in anderen Ländern erscheinen würden.