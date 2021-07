Aufruf zur Teilnahme an der Kunstausstellung

Christian-Ditsch.de Der Geschaeftsfuehrer des Verlag 8. Mai, Dietmar Koschmieder (links), eroeffnet die Kunstausstellung der Gruppe »Tendenzen«. (RLK 2019)

Die Tageszeitung junge Welt und das Kulturmagazin Melodie & Rhythmus veranstalten, mit Unterstützung der Gruppe Tendenzen Berlin, zum neunten Mal eine Kunstausstellung anlässlich der XXVII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz. In diesem Jahr lautet der Titel:

Krieg ist Frieden,

Freiheit ist Sklaverei,

Unwissenheit ist Stärke

(Orwell »1984«)

Die Oberen bereiten wieder einen großen Krieg vor. Weil sie glauben, nur so sei kapitalistische Herrschaft noch zu retten. Weil aber die Unteren beides nicht mehr wollen, werden viele Werte in ihr Gegenteil verkehrt. Denn Kriege wurden schon immer mit Irreführung und Verwirrung vorbereitet. Der nächste große Krieg kann deshalb nur durch Aufklärung und Gegenwehr verhindert werden. Dazu soll Kunst, dazu kann diese Ausstellung ihren Beitrag leisten.

Die Ausstellung wird am Sonnabend, dem 8. Januar 2022, am Veranstaltungsort stattfinden. Angedacht ist die Ausstellung sowohl als Präsenz- als auch Digital-Veranstaltung.

Künstlerinnen und Künstler, die an diesem Tag Werke zum Ausstellungsthema präsentieren möchten, können sich bis Sonntag, den 8. November 2021 bewerben. Die Teilnahme ist kostenlos. Während der Ausstellung sind die Exponate versichert. Alle Aufwendungen für den Transport (inkl. Transportversicherung) müssen von den Künstlerinnen und Künstlern übernommen werden. Die Werke sollen persönlich angeliefert und vor Ort positioniert werden. Sockel für Skulpturen sind mitzubringen. Aufgrund der räumlichen Bedingungen gibt es mehr Möglichkeiten für die Präsentation der Kunstwerke. Installationen an Decken und Video-Installationen sind jedoch nicht möglich.



Über die Teilnahme an der Ausstellung entscheidet die gemeinsame Jury des Konferenzveranstal­ters und der GRUPPE TENDENZEN BERLIN unter allen bis zum Sonntag, den 8. November 2021 eingegangenen Bewerbungen. Über die Entscheidung informieren wir alle Bewerberinnen und Bewerber bis Sonntag, den 5. Dezember 2021.

Bitte reichen Sie deshalb mit Ihrer Bewerbung folgende Informationen ein:

Digitalfotos mit einer Auflösung von 300 dpi (min. 3 MB) im jpg-Format von max. drei Werken mit Titel, Technik und Entstehungsjahr

Maßangaben (inkl. Rahmen) in Breite und Höhe in cm (bitte diese Reihenfolge beachten!) und bei dreidimensionalen Arbeiten die Länge, Breite und Höhe in cm sowie das Material und Gewicht

Kurze Vita mit der künstlerischen Entwicklung der/des Teilnehmenden

Ihre Bewerbung sowie alle Rückfragen senden Sie bitte ausschließlich online an:

info@gruppe-tendenzen-berlin.de