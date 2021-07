Zwei Republikaner für Gremium zu Kapitol-Attacke abgelehnt

AP Photo/Jose Luis Magana

Washington. Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, hat zwei nominierte republikanische Abgeordnete für den Ausschuss zur Untersuchung der Attacke auf das Kapitol am 6. Januar abgelehnt. Aus Respekt vor der Integrität der Untersuchung und Besorgnis über die Aussagen und Handlungen dieser Abgeordneten müsse sie Jim Banks und Jim Jordan als Mitglieder des Gremiums ablehnen, teilte Pelosi am Mittwoch mit. Nach heftigen Auseinandersetzungen über den Ausschuss im US-Repräsentantenhaus hatte der republikanische Minderheitsführer der Kongresskammer, Kevin McCarthy, fünf Kandidaten für das Gremium nominiert. Sie alle gelten als Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Der von Pelosi abgelehnte Jordan zählt zu den glühendsten Trump-Anhängern. Banks hatte nach seiner Nominierung erklärt, dass das Gremium nicht nur die Attacke auf das Kapitol am 6. Januar untersuchen solle, sondern »Hunderte gewalttätige politische Ausschreitungen im letzten Sommer« etwa von sogenannten »Linksextremisten«. Man brauche eine umfassende Untersuchung darüber, wer diesen Angriff auf das Kapitol organisiert und wer dafür bezahlt habe, so Pelosi, die Zweifel an der Integrität eines Ausschusses mit Banks und Jordan als Mitglieder äußerte. Die erste Anhörung des Ausschusses ist für die kommende Woche geplant. Der Ausschuss soll die Hintergründe des Angriffs auf das Kapitol untersuchen. Anhänger Trumps hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. (dpa/jW)