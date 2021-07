Sachsen: Polizist an rassistischem Angriff beteiligt

Friso Gentsch/dpa

Chemnitz. Ein Polizist ist an einem rassistischen Übergriff auf einen jungen Mann in Chemnitz beteiligt gewesen. »Im Zuge der ersten Befragungen und Ermittlungen« habe sich herausgestellt, dass ein Polizeibeamter der Polizeidirektion Zwickau zu der achtköpfigen Gruppe gehörte, aus der heraus der junge Mann attackiert worden war, teilte die Chemnitzer Polizei am Dienstag mit. Der Polizist hatte demnach zum fraglichen Zeitpunkt frei.

Am vergangenen Sonnabend war ein 20 Jahre alter Somalier in Chemnitz in einen Bus eingestiegen. Daraufhin wurde er laut Polizei aus der achtköpfigen Männergruppe heraus »ausländer- beziehungsweise fremdenfeindlich beleidigt«. Mindestens zwei Männer aus der Gruppe stießen den jungen Mann demnach im Bus zu Boden, traten auf ihn ein und verletzten ihn leicht. Alle acht Angreifer wurden von der Polizei gestellt. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (AFP/jW)