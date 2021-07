Nicht nur Glanzlichter

imago/Leemage »Rotes Jahrzehnt«: Kundgebung streikender Arbeiter in Mailand (25.11.1970)

Dem Unterfangen, die Geschichte der italienischen Linken auf 150 Seiten unterzubringen, muss fast notwendigerweise ein Zug ins Anekdotische anhaften. Von der Gründung der Sozialistischen Partei Ende des 19. Jahrhunderts über die Kommunistische Partei Italiens, die Resistenza und die operaistische »neue Linke« bis zu den Protesten gegen den G8-Gipfel in Genua 2001 und zur »Bewegung der ›Sardinen‹« Ende 2019 – es gibt einfach zu viel zu berichten.

Folglich erhält der Leser in dem Buch des langjährigen Redakteurs der Monatszeitung Analyse & Kritik, Jens Renner, zumeist nur Kenntnis von den historiographisch einschlägigen Ereignissen einer bestimmten Epoche, den Namen und Positionen zentraler Protagonisten, Bewegungen und Parteien, denen der Autor jeweils einige Sätze zur politischen Einordnung beigestellt hat. Mehr ist nicht drin. Ob sich Geschichte allgemein und die der Linken Italiens speziell sinnvoll in einem solchen quasilexikalischen Stil erfassen lässt, sei dahingestellt. Als »Einführung« erfüllt der Band jedenfalls seinen Zweck. Er gibt einen Überblick. Der geschichtlichen Entwicklung folgend, liegt der Schwerpunkt bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges auf der sozialistischen und kommunistischen Parteiengeschichte. Bei der Behandlung der Nachkriegsgeschichte berücksichtigt der Autor die außerparlamentarischen Linken stärker.

Renner behandelt aber unter anderem auch die Entwicklung der 1991 gegründeten mosaiklinken Sammlungspartei Partito della Rifondazione Comunista, deren Niedergang er vor allem auf die wiederholte Tolerierung von und Beteiligung an »Mitte-Links«-Koalitionen zurückgeführt. »Wer regiert, verliert« – eine nicht zu überlesende Warnung an alle Freunde des »rebellischen Regierens« hierzulande. Renner seziert zudem mit Sachkunde den Zerfall der linken Parteien nach 1989/90 in opportunistische Rackets, linkssozialdemokratische und kommunistische Kleingruppen mit Parteienstatus, aber ohne jegliche Organisationsfähigkeit oder politische Macht.

Die sozialistischen und kommunistischen Parteien Italiens kommen bei Renner insgesamt nicht sonderlich gut weg. Das hat gewiss etwas mit der in der »Einleitung« angerissenen Biographie des Autors und seiner offenen Sympathie für die »neue Linke« Italiens zu tun. Aber eben nicht nur. Die nicht dem Namen, aber der Sache nach reformistische Nachkriegspolitik des PCI in der Ära Palmiro Togliatti, die eurokommunistische Linie der 1970er Jahre und der damit verbundene »historische Kompromiss« mit den Konservativen sind trotz aller großen Wahlerfolge bis in die 1980er Jahre hinein keine Glanzlichter linker Geschichte.

Positiv sticht Renners Lesart der Arbeiten Antonio Gramscis heraus. Im Gegensatz zu kulturalistischen Interpretationen, die von Intellektuellen der Bewegungslinken und akademischen Zirkeln in den vergangenen Jahrzehnten popularisiert worden sind, stellt er die »Gefängnishefte« als »eine Theorie von Staat und Revolution« in die Tradition des leninistischen Marxismus. Er kritisiert zu Recht, dass (nicht nur) die Eurokommunisten Gramsci als »wahren Inspirator ihrer Strömung« vereinnahmten.

Renner ist vor allem den außerparlamentarischen Bewegungen von Arbeitern und Studenten, den militanten Massenaktionen und den linksradikalen Organisationen in der Folge des »›langen Jahres‹ 1968« und im anschließenden »roten Jahrzehnt« gewogen. Im Zentrum der Darstellung steht hier die operaistische Politik, die nicht nur von Gruppen wie Potere Operaio oder Lotta Continua geprägt wurde, sondern auch von autonomen Betriebsorganisationen, wilden Streiks und informellen Kampfformen in den Werken von Fiat oder Pirelli sowie von feministischer Selbstorganisation (Lotta Feminista). Ein wenig verwundert in diesem Zusammenhang, dass Renner den Postoperaismus, also die Kreuzung aus operaistischen und poststrukturalistischen Ideen und Politiken, gar nicht diskutiert, obwohl diese in den nuller Jahren nicht nur für die italienischen Disobbedienti von Bedeutung war.

Durch die Gesamtdarstellung wird leider das Narrativ einer Art linearen Fortschritts von der »alten« zur »neuen« Linken vom Standpunkt des (vermeintlichen) Siegers aus fortgeschrieben, anstatt auch letztere für den Verfall linker Politik, Programmatik und Organisation in die Verantwortung zu nehmen. Ein solcher lässt sich nämlich bei der Lektüre – sozusagen als Nebenprodukt – selbstverständlich auch in Italien konstatieren (und eben nicht allein der »alten« Linken anlasten).

Dazu passt, dass Renner ein Projekt leider nur streift, das die Erneuerung der traditionellen Arbeiterbewegung mit Kritik an den damals neu aufkommenden Ansätzen verband, aber zugegebenermaßen nur sehr kurz existierte: den sehr frühen Operaismus, wie ihn dessen »Erfinder« Raniero Panzieri vor und in den ersten Ausgaben der Quaderni Rossi (Rote Hefte) entwickelte. Sich den falschen Alternativen verweigernd, wurde seine Strategie von den auseinandertreibenden Polen der italienischen Linken zerrissen und zu einer Randnotiz in deren Geschichte. Zu Unrecht.