Die Krönung der Verknappung

John Angelillo/imago images/UPI Photo Alles digital: In der New Yorker »Superchief Gallery NFT« können die NFT-Werke mit dem Smartphone ersteigert werden

Wieviel ist der Quellcode dieses Textes wert? 50, 500 oder sogar 500.000 Euro? Zugegeben: Es klingt absurd, soviel Geld für einen Artikel auszugeben, der spätestens in ein paar Tagen im Internet frei zugänglich sein wird. Doch nur weil es absurd ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht möglich ist. Erst im März versteigerte der US-Journalist Kevin Roose von der New York Times eine von ihm geschriebene Kolumne für 530.000 US-Dollar, also knapp 480.000 Euro. Wie ihm das Kunststück gelang? Die Antwort lässt sich mit drei Buchstaben zusammenfassen: NFT, »Non-Fungible Tokens«, also etwa: nicht austauschbare Onlinewertmarken. Konkreter: NFT sind digitale Besitzzertifikate, die wie Digitalwährungen auf Blockchain-Technologie basieren. Es sind Datensätze, die mittels verschlüsselter Verfahren miteinander verkettet sind und deshalb fälschungssicher sein sollen. Im Gegensatz zur Kryptowährung ist ein NFT aber »einzigartig«. Wie in der Kunst gibt es nur ein Original, in diesem Fall ein digitales Unikat. Wer einen NFT kauft, dem gehört also das »digitale Original«, das anhand eines Zertifikats wieder verkauft oder getauscht werden kann. Diese Transaktionen werden dabei mittels Kryptowährungen durchgeführt. Für die Kolumne von Roose beispielsweise wurden 350 Ethereum bezahlt, die nach dem Bitcoin – gemessen an der Marktkapitalisierung – zweitgrößte Kryptowährung der Welt.

NFT gingen erstmals 2017 online und erleben aktuell einen Boom, vor allem auf dem Kunstmarkt. »Was sich wie eine Spielerei für Nerds anhört, ist inzwischen im Mainstream der globalen Kunstwelt angekommen«, schrieb die Wirtschaftswoche im ­April. Demnach kletterte die Marktkapitalisierung von allen NFT-Projekten im ersten Quartal 2021 um 1.785 Prozent – von 23 Millionen auf 432 Millionen US-Dollar. Verkauft werden z. B. ­Werke wie »Cryptopunk 7523« (vom US-amerikanischen Studio »Larva Labs«), eine blaue pixelige Digitalfigur mit ­roter Mütze, gelbem ­Ohrring und ­weißer Gesichtsmaske. Sie wurde Anfang Juni im Auktionshaus ­Sotheby’s für 11,7 Millionen Euro versteigert. Mehr Geld für ein digital kodiertes Kunstwerk wurde nur im März ausgegeben: Die Colage »Everydays: The First 5.000 Days« des Künstlers ­Beeple erzielte bei Christie’s 57,8 Millionen Euro.

Es stellt sich die Frage, warum jemand einen Haufen Geld für ein Meme ausgibt, von dem es Millionen Kopien im Internet gibt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass digitale Dateien endlos und ohne Qualitätsverlust reproduziert werden können. Laut Wirtschafts­woche ist es durch die Blockchain-Technologie nahezu unmöglich, ein digitales Kunstwerk zu kopieren oder zu stehlen. Dies mache NFT »zum ­ultimativen Echtheitszertifikat und hochinteressant für Sammler und Sammlerinnen. Nur als Inhaber des NFT, was jederzeit eindeutig nachprüfbar ist, sind Sie auch Eigentümer des entsprechenden Kunstwerks.« Doch auch für die Künstler selbst sollen NFT »attraktiv« sein. Sie erhielten dadurch mehr Kontrolle über ihr Werk, da die Urheberschaft eindeutig festgeschrieben und ein Mechanismus etabliert sei, »der Künstler und Künstlerinnen am Weiterverkauf ihrer Kunst partizipieren lässt«. Damit sind sogenannte Smart Contracts gemeint – Computerprotokolle, die Verträge abbilden –, in denen z. B. einfach festgelegt werden kann, dass man einen bestimmten Prozentsatz bei jedem Weiterverkauf des Werks mitverdient. Was eine Art Demokratisierung des Kunstmarktes suggeriert.

Doch sind NFT viel mehr als ein Phänomen, das gerade den Kunstmarkt aufmischt. Es ist eine Strategie, um Knappheit in einer digitalen Welt zu schaffen, die durch Unknappheit gekennzeichnet ist. Denn »indem freie Software künstliche Knappheit beseitigt, unterläuft sie das System der Wertschöpfung, ohne die der Kapitalismus nicht funktionieren kann«, wie die Politikwissenschaftlerin Sabine Nuss in ihrem Buch »Umkämpftes Copyright« schreibt. Es muss also – wie bei allen Gütern, die für den Warentausch produziert werden – eine »künstliche Verknappung« erfolgen. Produkte sollen so lediglich zahlungsfähigen Akteuren zugänglich sein – nur unter diesem Vorzeichen kann Eigentum im bürgerlichen Sinne realisiert werden.

Knappheit für Internetclips oder endlose komische Bilder herzustellen – das schafft nur der Kapitalismus. NFT können als Krönung der künstlichen Verknappung gelten. Der fetischistische Glaube an die Warenform, wie Marx sagt, ist dabei die Bedingung, die diese Absurdität ermöglicht. Eine Absurdität, die schon bald Normalität werden könnte. Denn wenn Kunst anhand von NFT kodiert ist, warum sollten das in Zukunft nicht auch andere Waren sein? Sie könnten so noch besser und schneller verkauft werden. Den Spekulanten würde das jedenfalls gefallen.