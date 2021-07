Zum Mitzittern

Kriemann/POP-EYE/imago images Schnörkellos, krächzend, aber melodiös: Milo Aukermans Stimme

Groove ist beim ersten Hören vielleicht ein überraschendes Wort, um die US-amerikanische Punkband Descendents zu beschreiben. Hier groovt im herkömmlichen Sinn nichts. Die schrammelnde Gitarre und der dudelnde Bass bringen keine Hüften zum Schwingen. Dennoch ist es die Rhythmik, die die Band von ihrer ersten EP »Fat« (1981) an bis zur neuen Platte »9th & Walnut« einzigartig macht: Der Bass achtelt sich im Stakkato durch die kurzen Songs, die Gitarre folgt ihm mit gelenkschädigenden Downstrokes, das Schlagzeug schiebt alle mit viel zu schnellen Surfbeats vor sich her und füllt jede Lücke mit Presswirbeln auf der Snare. Dazu Milo Aukermans Stimme, schnörkellos, krächzend, aber melodiös.

Das Geheimnis dieses hektischen Grooves sind nicht Amphetamine und Anarchie, sondern Kaffeesucht (verewigt im 30-Sekunden-Knaller »Coffee Mug«) und die schüchterne Hibbeligkeit echter Nerds. Die Descendents waren die erste Punkband, die offen mit ihrem Ursprung aus der Mittelschicht kokettierte. Als Aukerman, Frank Navetta, Tony Lombardo und Bill Stevenson in der gewalttätigen L.-A.-Punkszene der frühen 80er Fuß fassten, stachen sie zwischen all den Lederjacken hervor wegen ihrer verwaschenen Schlabber-T-Shirts und Aukermans dicker Brille, die zum Bandlogo wurde.

In Songs wie »Parents«, »I’m Not a Punk« oder »Suburban Home« besangen sie sarkastisch die Enge der Vorstädte, geschiedene Eltern, Langeweile und ganz viel enttäuschte Liebe. Für die damalige Szene war das schockierend poppig und legte das Fundament für Schandtaten wie Blink–182 und Good Charlotte. Aber zugleich waren die Descendents so gar nicht ­professioneller Pop. Die Musik sollte Spaß sein, kein Job. Wie der Titel des Debutalbums »Milo Goes to College« (1982) ankündigte, pausierte die Band, damit Aukerman Biologie studieren konnte. Drummer Stevenson heuerte erst bei Black Flag an und wurde dann mit seinem Studio »Blasting Room« einer der gefragtesten Toningenieure und Produzenten der Szene. Navetta verbrannte sein Equipment und zog nach Oregon, wo er bis zu seinem Tod 2008 lebte, Lombardo blieb bei seinem Job bei der Post. Über die Jahre kam die Band immer wieder zusammen, jetzt mit Karl Alvarez am Bass und Stephen Egerton an der Gitarre. Wann immer Aukermans Job als Molekularbiologe und Stevensons Tätigkeit als Produzent es zuließen, folgten in großen Abständen großartige Alben: »Everything Sucks« (1996), »Cool to Be You« (2004), »Hyper­caffium Spazzinate« (2016). Die Texte wurden erwachsener, politischer, aber blieben nerdig. Bass und Gitarre wurden raffinierter, aber weiterhin dem Downstroke verschrieben.

»9th & Walnut« ist ein absichtlicher Rückschritt. Die Songs wurden Ende der 70er geschrieben und 2002 instrumental in Originalbesetzung im Blasting-Room-Studio aufgenommen, im Coronalockdown holte Aukerman den Gesang nach. Ein Fantraum also: Die Energie von früher, mit der technischen Fertigkeit von heute. Die Songs sind etwas pubertär, dem Unisono von Bass und Gitarre fehlt die Reife von Alvarez und Egerton, aber »Tired of Being Tired«, »Nightage«, »I’m Shaky« oder »I Need Some« sind Poppunkgold. Am besten eine große Tasse starken Kaffee einschenken und mitzittern.