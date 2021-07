Wie in alten Tagen. Zehntausende beim Christopher Street Day in Berlin

REUTERS/Stringer

Berlin. Szenen wie früher: Die Teilnehmenden waren oftmals kostümiert, zuviel Textil störte da nur. Am Sonnabend zogen Zehntausende für die Rechte queerer Personen durch die Innenstadt Berlins. Anlass: der Christopher Street Day (CSD). Es war der 43. in der deutschen Hauptstadt – und wohl die größte Demonstration in Berlin seit Beginn der Coronapandemie. Die Polizei sprach von etwa 65.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Veranstaltungscrew gar von 80.000. Ursprünglich waren lediglich 20.000 Menschen erwartet worden.

Das Demonstrationsmotto in diesem Jahr: »Save our Community – Save our Pride«. Eines der zentralen Anliegen aus dem diesjährigen Protestaufruf lautete dann auch: »Wir fordern eine Aufklärung aller Straftaten gegen LGBTTIQA*-Menschen und keine Toleranz für Diskriminierungen und Gewalt gegenüber queeren Personen.« Des weiteren unterstützte der Berliner CSD die »Black Lives Matter«-Bewegung aus den USA und sprach sich gleichfalls speziell gegen antiasiatischen Rassismus aus.

Aufgrund der Coronapandemie hatten die Veranstalter statt des oft üblichen Partycharakters der Parade vor allem das politische Element des Umzugs betont. Sie hatten zuvor ein striktes Alkoholverbot ausgesprochen. Immer wieder riefen die Organisatorinnen und Organisatoren teils über Polizeilautsprecher dazu auf, Maskenpflicht und Abstände einzuhalten.

Entsprechend reduziert war zudem die Zahl der Lautsprecherlastwagen mit ihren zahlreichen Boxen. Aus denen drangen nicht nur die Bässe von Technomusik, sondern häufig auch politische Redebeiträge, in denen etwa über die Situation von queeren Personen im Ausland gesprochen wurde oder über die Diskriminierung von Menschen mit physischen oder psychischen Handicaps.

Der Demonstrationszug startete am frühen Nachmittag in der Leipziger Straße und zog über den Potsdamer Platz, am Brandenburger Tor und der Siegessäule vorbei bis nach Schöneberg. Aufgrund der Sicherheitsabstände zog sich der Aufzug Polizeiangaben zufolge sehr in die Länge. Während die Spitze des Zugs gegen 15 Uhr bereits das Ziel erreicht hatte, hatten hintere Teile gerade erst das Brandenburger Tor passiert. Zu nennenswerten Zwischenfällen ist es nicht gekommen. (dpa/jW)