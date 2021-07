Nach Protesten werden die Pläne für einen Film über die Anschläge des Rechtsterroristen Brenton Tarrant im neuseeländischen Christchurch 2019 zunächst auf Eis gelegt. Drehbuchautor und Regisseur Andrew Niccol werde das Projekt nicht weiter verfolgen, »bis eine vollständige Konsultation mit der muslimischen Gemeinschaft Neuseelands stattgefunden hat«, zitierte die Zeitung New Zealand Herald den Filmemacher am Freitag. Er sei »zutiefst betroffen«, dass die Filmidee zu »They Are Us« (Sie sind wir) den Familien der Opfer solchen Schmerz bereitet habe.(dpa/jW)