Massen am Malecón

Estudios Revolución y Presidencia

Am vergangenen Sonnabend haben in Kubas Hauptstadt Havanna mehr als 100.000 Menschen für die Verteidigung der Revolution und gegen Einmischungsversuche aus dem Ausland demonstriert. Wie die Nachrichtenagentur Prensa Latina berichtete, versammelten sich die Demonstranten auf der Uferpromenade Malecón. Unter ihnen (im Bild) befanden sich auch der Vorsitzende des Zentralkomitees der KP Kubas, Präsident Miguel Díaz-Canel, sowie der ehemalige Staatschef Raúl Castro. »Es lebe das freie Kuba!« betonte Díaz-Canel in einer Rede, in der er außerdem die seit mehr als 60 Jahren gegen die sozialistische Inselrepublik aufrechterhaltene Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade der USA verurteilte. Auch in einer Reihe anderer Städte des Landes kam es zu Massendemonstrationen. Diese richteten sich zudem gegen die gewalttätigen Ausschreitungen eine Woche zuvor. (jW)