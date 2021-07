Poker um Pipeline

kremlin.ru Gastransit durch die Ukraine nur dann, wenn diese ihre Forderungen runterschraubt, sagt der russische Präsident

Moskau hat die indirekten Sanktionsdrohungen in der deutsch-US-amerikanischen Vereinbarung zur Zukunft der Pipeline Nord Stream 2 zurückgewiesen. Außenminister Sergej Lawrow sagte der Agentur Interfax, USA und EU hätten die »schlechte Angewohnheit« angenommen, ständig mit Sanktionen um sich zu werfen, anstatt auf die »Gesprächskultur« der Diplomatie zu setzen. Unter Druck werde sich Russland in der Frage des künftigen Gastransits nicht setzen lassen.

Vielsagend wortkarg ist auch die offizielle Mitteilung über ein Telefongespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Präsident Wladimir Putin. Nach der vom Kreml veröffentlichten Meldung würdigte dieser die »Standhaftigkeit«, mit der die BRD an dem Pipelineprojekt festgehalten habe. Zur Frage des künftigen Gastransits durch die Ukraine nach dem Auslaufen des aktuell gültigen russisch-ukrainischen Vertrags (2024) hieß es dagegen nur, Putin habe auf die Forderung Merkels »entsprechende Kommentare« abgegeben. Immerhin sollen beide Politiker vereinbart haben, »auch weiter im persönlichen Kontakt zu bleiben«. Putin hatte bereits beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg Anfang Juni gesagt, Russland könne weiter Gas durch die ukrainischen Leitungen pumpen, wenn die Kiewer Regierung bei den geforderten Gebühren nachgebe. Kiew erlöst aus dem Gastransit jährlich zwischen zwei und drei Milliarden US-Dollar und ist nach eigenen Angaben auf dieses Geld angewiesen.

Tatsächlich ist die Frage, wie hart die politischen Garantien für die Fortsetzung des Gastransits durch die Ukrai­ne sind, die Berlin den USA zugesichert hat. Nicht nur haben, wie die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag berichtete, Juristen des Auswärtigen Amtes Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit und Durchsetzbarkeit solcher Garantien geäußert. Vor allem aber laufen die Ausgleichsmaßnahmen auf dem Gebiet der Produktion von Wasserstoff in der Ukraine – gerade wenn sie gelingen – praktisch darauf hinaus, dass das bestehende Leitungsnetz künftig eben für ukrainischen Wasserstoff und nicht mehr für russisches Erdgas genutzt werden würde. Dessen Anteil am Transit wird also trotz aller Erklärungen Merkels über das »ukrainische Recht auf den Gastransit« – das es nicht gibt – als deutlich geringer als bisher unterstellt.

In Polen und der Ukraine rief die deutsch-US-amerikanische Einigung Enttäuschung hervor. Die Außenministerien beider Länder veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der die Regierungen ihre Gegnerschaft gegen das Pipelineprojekt bekräftigen und den Vorwurf äußern, es habe eine »politische, Sicherheits- und Glaubwürdigkeitskrise in Europa« hervorgerufen. Die bisherigen Ausgleichszusagen seien »oberflächlich und unzureichend«. Der polnische Regierungssprecher und PiS-Abgeordnete Piotr Müller erklärte, die Entwicklung sei ein »schlechtes Signal Washingtons« an seine Partner in Osteuropa. Merkel und Putin hätten gemeinsam eine potentielle Destabilisierung in Zentral- und Osteuropa »auf dem Gewissen«. Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba sagte in Kiew, Russland habe noch keine Vorschläge gemacht, wie es künftig die Energiesicherheit der Ukraine gewährleisten wolle – als wäre das Moskaus Aufgabe.

Nach dem, was bisher bekannt geworden ist, soll die BRD zunächst 175 Millionen Euro für den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in der Ukraine bereitstellen. Und sie soll sich bemühen, diesen Betrag mit Hilfe privater Investoren möglichst auf eine Milliarde aufzustocken.