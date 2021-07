imago images/pmk Zu klein: Aufgrund der zurückgenommenen Coronaeinschränkungen kann in der Sportclub-Arena in Verl doch nicht gekickt werden

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die alte Sepp-Herberger-Binse wird sich am kommenden Wochenende erneut bewahrheiten. Denn dann nehmen keine 14 Tage nach der Fußball-EM die 2. und die 3. Liga schon wieder den Betrieb auf. In der Zweitklassigkeit wird sich die Aufmerksamkeit des Autors dabei auch diesmal wieder weitgehend auf sensationsgeiles Unfallglotzen beschränken. Schließlich hat der Hamburger SV – bislang zuverlässiger Garant von boulevardesken Absurditäten – in dieser Spielklasse Gesellschaft vom FC Schalke 04 bekommen, der bekanntlich ebenfalls stets für ordentlich Bohei gut ist.

Die Drittligasaison soll am kommenden Freitag in Osnabrück eröffnet werden. Dem Spielplan zufolge hat der VfL dann den MSV Duisburg zu Gast. Ob es zu der Partie jedoch wirklich kommt, scheint fraglich. Denn der MSV vermeldet, man ahnt es schon, Coronafälle in seiner Mannschaft. Drei Akteure wurden am Freitag positiv getestet, und das gesamte Team wurde daraufhin vorsichtshalber in Quarantäne geschickt. Das im eigenen Stadion geplante Vorbereitungsturnier mit den Bundesligisten Borussia Dortmund und VfL Bochum am ­vergangenen Wochenende fand folglich ohne den MSV statt.

Mit anderen Problemen kämpft man derweil beim SC Verl. Der hat zwar gesunde Spieler, aber plötzlich kein Stadion mehr. Ursache: Eher zu wenig statt zu viel Corona, könnte man flapsig sagen. »Ausgehend von der ­Annahme, dass der Coronasonderspielbetrieb fortgeführt wird, hatte man uns von seiten des DFB große Hoffnungen gemacht, den Großteil unserer Heimspiele in Verl austragen zu können. Aufgrund der zurückgenommenen Einschränkungen für den Spielbetrieb« sei dies nun nicht mehr möglich, so der SCV in einer Pressemitteilung am Sonnabend. Ausweichen wird man jetzt ins 70 Kilometer entfernte Lotte, wo man schon am Sonntag Türkgücü München erwartet.

Was das Sportliche angeht, gelten der TSV 1860 München und Eintracht Braunschweig als die großen Titelanwärter. Dies ergab eine Umfrage des »Liga3-online«-Webportals unter den Trainern aller 20 Drittligisten. »Sie waren schon in der Rückrunde für mich die stärkste Mannschaft, konnten viele Spieler halten und sich gezielt verstärken«, sagte stellvertretend Olaf Janßen, der Coach von Viktoria Köln, über die Sechziger. Michael Köllner, Janßens Kollege bei den Münchner Löwen, hiet mit den hochgesteckten Ambitionen auch keineswegs hinter dem Berg: »Wenn man vierter wird, dann kann man in der nächsten Saison nicht sagen, wir wollen zehnter werden. Wir hoffen, dass wir 18 Mannschaften hinter uns lassen«, visierte er klar den Aufstieg an. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen die Trainer neben den beiden Südwest-Schlachtrössern 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Saarbrücken mit dem 1. FC Magdeburg auch einen Ostverein.