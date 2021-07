Nachschlag: Lebenslähmung

Roadside Attractions/Courtesy Everett Collection/imago images Das Glück vor der Katastrophe: Lee (Casey Affleck) und Randi (Michelle Williams)

Einen Oscar bekam er dafür, dass Casey Affleck den Hausmeister Lee Chandler in »Manchester by the Sea« nach großem, selbstverschuldetem Verlust mimte und dabei das Kunstwerk vollbrachte, eine völlige Lebenslähmung zu spielen. Alles ist Lee unermesslich schwer und unbedeutend nach dem Brand wegen eines vergessenen Kamingitters, bei dem seine drei Kinder umkommen und darauf die Ehe mit Randi (Michelle Williams) in die Brüche geht. Die Szene, in der Lee auf der Polizeistation vergeblich darum fleht, für seinen Fehler bestraft zu werden, darauf eine Dienstwaffe entwendet, um sich eine Kugel durch den schuldigen Schädel zu jagen, hat so viel Wucht wie der nicht ausgelöste Schuss, gerade weil er damit in jener Unglücksnacht (zum dritten Mal) scheitert. Dann stirbt auch noch sein Bruder Joe (obwohl er so aussieht – kein Affleck: Kyle Chandler) und überlässt seinen Sohn (Lucas Hedges) der Obhut des gebrochenen Onkels. (km)