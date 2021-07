Peter Williams Hat dem Zeitgeist gleich mehrfach die Hand geschüttelt: Jeb Loy Nichols

Erstaunlich häufig zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber seit fast 30 Jahren unter dem Radar einer größeren Öffentlichkeit: Jetzt hat Jeb Loy Nichols wieder ein neues Album veröffentlicht, das gerade einmal 20 Sekunden benötigt, um dem Hörer einen einladenden roten Teppich des Wohlgefallens auszurollen. Dabei gelingt Nichols auf dem sehr klassisch betitelten Album »Jeb Loy« nichts weniger als die nachdrückliche Bestätigung seiner bereits vor einiger Zeit formulierten Einsicht: »Country Got Soul.« So lautete der Titel einer von ihm zusammengestellten Kompilation, die 2003 erschien und sich an einer Spurensuche für die wechselseitige Faszination von Southern Soul und Country Music versuchte. Als Gewährsleute galten ihm damals etwa Tony Joe White, Eddie Hinton, Jim Food oder Dan Penn.

Entsprechend zurückgelehnt klingen auch die Grooves, die Nichols auf seinem aktuellen Album fast schon provozierend klassisch mit einer ­Prise Funk, punktgenauen Bläsersätzen, fetten Hammondsounds und schönen Gospelchorgesängen aufbrezelt – kein Ton zuviel und jeder Ton dort, wo er seit Ewigkeiten oder zumindest seit 1966 hingehört. Alle zehn Tracks zwischen drei und viereinhalb Minuten lang. Auf den Punkt. Dazu liefert Nichols mit entsprechendem Timbre kleine, genregerechte Alltagserzählungen oder gelassen vorgetragene Handreichungen wie jene, dass zu viel ausgestellte Cleverness nur Ärger macht, während ein Narr doch über einige Freiheiten inmitten sozialer Fürsorge verfügt. Oder dass man in schwierigen Zeiten voller »Trouble« nicht verzagen dürfe, sondern gemeinsam an dessen Überwindung arbeiten müsse. Auch ruhig mal hart arbeiten.

Apropos gut gereifte Altersweisheiten: Nichols, der irgendwann um 1960 in Missouri geboren wurde, hat dem Zeitgeist gleich mehrfach die Hand geschüttelt. Etwa, als er Ende der 1970er Jahre nach New York ging, um dort ein Kunststudium zu beginnen und die Bekanntschaft von Don Cherry und dessen Familie oder die der Talking Heads machte. Oder als er 1981 nach London zog, um dort Adrian Sherwood (vom On-U-Sound-Label) und Neneh Cherry zu begegnen. Um 1990 experimentierte Nichols dann mit einer herzerfrischenden Fusion von Country und Dub und wurde hierzulande mit der Band Fellow Travellers fast weltberühmt: »Just A Visitor« ward 1992 von der Musikzeitschrift Spex zum Album des Jahres erkoren.

Danach arbeitete Nichols als ­Solo-Artist weiter, veröffentlichte regelmäßig ziemlich großartige Alben, die leider nicht in den Charts, sondern in Grabbelkisten landeten. Die Dub-Reggae-Country-Spur nahm er von ein paar Jahren noch einmal mit dem stilsicheren »Longtime Traveller« auf. Ein Album, das den Minihit »To Be Rich (Should Be a Crime)« abwarf. Aber Nichols gestaltete auch die Album-Cover der auf dem Liebhaber­label Pressure Sounds veröffentlichten Reggae-Reissues.

Und apropos Grenzgänger: Längst lebt Jeb Loy Nichols auf einem Bauernhof in Wales, wo er, sofern nicht musikalisch beschäftigt, Löcher buddelt. Und die Namen seiner aktuellen Soul-Brothers (von Cold Diamond & Mink) lauten: Seppo Salmi, Sami Hantelinen und Jukka Sarapää. Passt irgendwie. Sämiger Southern Soul mit Migrationshintergrund, hinreißend in Szene gesetzt mit Unterstützung einiger funky Finnen.