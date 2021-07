Bekannte Mängel

Bram Janssen/AP Photo/dpa Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz wurde schwer von Überflutungen getroffen (19.7.2021)

Die katastrophalen Fluten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben tragische Folgen. Das Hochwasser hat vielerorts zu schweren Zerstörungen geführt, zahlreiche Menschen sind ums Leben gekommen. Die Wassermassen haben Flüsse und Bäche über die Ufer treten lassen, ein gewaltiger Erdrutsch an einer Kiesgrube im nordrhein-westfälischen Erftstadt hat Fahrzeuge und Gebäude verschlungen. Ganze Straßenzüge wurden von mitgerissenem Schutt und Trümmern bedeckt. Zahlreiche Menschen sind obdachlos; ein Sprecher der Polizei Koblenz sprach am Dienstag von 170 vermissten Personen im Katastrophengebiet. Sechs Tage nach dem verheerenden Unwetter haben die Behörden mindestens 164 Todesopfer gezählt, davon 117 allein in Rheinland-Pfalz.

Während nach den unterdessen etwas weiter fortgeschrittenen Aufräumarbeiten das Maß der Verheerungen durch das Hochwasser erst sichtbar wird, wird nun über Versäumnisse und Verzögerungen bei der Warnung vor der Naturkatastrophe gesprochen. Die britische Hydrologin Hannah Cloke hat den zuständigen Behörden der von der Flut betroffenen Kreise und dem Katastrophenschutz der Bundesrepublik unter anderem gegenüber der Sunday Times ein »monumentales Systemversagen« vorgeworfen. Auch andere Beobachter warfen die Frage auf, ob der Katastrophenschutz in der BRD zur Warnung und zum Schutz der Bevölkerung ausreichend in der Lage sei. Am Montag hatten FDP und Die Linke ­bereits schwere Vorwürfe gegenüber Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geäußert und seinen Rücktritt gefordert. Die vorliegenden Warnmeldungen zum Unwetter hätten die Bevölkerung nicht erreicht, wofür Seehofer unmittelbar die Verantwortung trage. Seehofer hatte die Kritik als »billige Wahlkampfrhetorik« zurückgewiesen.

Kommende Woche soll nun der Innenausschuss des Bundestages in einer Sondersitzung über die Hochwasserkatastrophe beraten. Wie die Vorsitzende des Ausschusses, Andrea Lindholz (CSU), am Dienstag sagte, sollen neben der aktuellen Lage in den Überflutungsgebieten auch die Abläufe von Warn- und Alarmierungsverfahren thematisiert werden. Es bedürfe besserer Vorbereitungen, so Lindholz, es sei »ganz klar«,»dass sich etwas ändern muss«.

Diese Erkenntnis ist indes nicht neu. Erst im September vergangenen Jahres hatte das Bundesinnenministerium einen Probealarm im Rahmen eines bundesweiten Warntags als »fehlgeschlagen« bezeichnet. Die Warnmeldungen der Apps »Nina« und »Katwarn« waren erst mit einer halben Stunde Verspätung abgeschickt worden. Der damalige Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Christoph Unger, hatte nach dem fehlgeschlagenen Probelauf seinen Hut nehmen müssen und war vom CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster abgelöst worden. Wäre es tatsächlich ein Ernstfall gewesen, hätten viele Bürger nichts mitbekommen, so damals das Fazit. Noch Ende Juni war der diesjährige Warntag auf September 2022 verschoben worden, die Begründung: der Aufbau einer »umfassenden Testlandschaft« durch das BBK, die das Zusammenwirken von Sirenen, Lautsprecherwagen, Radiodurchsagen und »Nina« erproben sollte. Das BBK hatte angekündigt, die Installation und Instandsetzung von Sirenen innerhalb der nächsten zwei Jahre mit 88 Millionen Euro fördern zu wollen.

Wo die Menschen in den betroffenen Gebieten von Sirenen gewarnt worden seien, konnte Schuster am Montag nicht sagen. Er verwies auf das Förderprogramm des BBK. Inzwischen ist klar, dass während der Überflutungen nur ein Teil der Bevölkerung über Sirenen gewarnt wurde. Wie Schuster am Dienstag gegenüber Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagte, prüfe seine Amtsstelle nun die Einführung eines Systems, das die Bevölkerung mit Warnmeldungen über SMS erreichen könne. Eine Machbarkeitsstudie solle feststellen, ob die Durchführung »sinnvoll und realisierbar« sei, ein Ergebnis sei im Herbst zu erwarten. Beim sogenannten Cell Broadcasting können an alle Mobiltelefone innerhalb einer bestimmten Funkzelle Nachrichten geschickt werden, ohne dass deren Telefonnummern bekannt sein müssen.