Höhenrausch

Thom Baur/REUTERS

Das Feuerwerk blieb aus: Amazon-Gründer Jeffrey Bezos ist nach einem Kurztrip ins Weltall wieder auf der Erde gelandet. Am Dienstag hatte er an Bord eines Raumschiffes vom US-Bundesstaat Texas aus abgehoben, wie Interessierte nicht nur vor Ort (Foto), sondern auch per Liveschaltung verfolgen konnten. Begleitet wurde er u. a. von der 82jährigen Expilotin Wally Funk, nun offiziell ältester Mensch im Weltraum. Den Wettlauf um den Titel des ersten Milliardärs im All hatte Bezos kürzlich gegen Richard Branson verloren. Trostpflaster: Er flog auf 100 Kilometer, und damit 20 Kilometer höher. (dpa/jW)