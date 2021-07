Der dänische Karikaturist Kurt Westergaard ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren, wie die Zeitung Berlingske am Sonntag unter Berufung auf seine Familie meldete. Westergaard wurde 2005 weltberühmt, als eine Reihe von Karikaturen des Propheten Mohammed in der Zeitung Jyllands-Posten für Aufsehen sorgte, darunter eine von ihm. Vier Monate nach der Veröffentlichung nahmen Menschen in vielen islamischen Ländern die Karikaturen zum Anlass für Proteste. Unter anderem wurden dabei auch Botschaften Dänemarks und sogar Norwegens attackiert, Dutzende Menschen kamen ums Leben. (dpa/jW)