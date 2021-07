Buddeln in Büchel

Dietrich Gerstner

Friedensaktivisten haben am Montag in Büchel demonstriert. Am Vormittag begannen sie damit, einen Tunnel zu graben, um so auf die Startbahn des Fliegerhorsts zu gelangen. Dort lagern 20 US-amerikanische Atombomben. Einer Mitteilung der Kriegsgegner zufolge verhinderten Polizei und Militär die Aktion. Drei von ihnen seien festgenommen worden, weil sie nicht aufhörten zu graben. Zudem habe die Bundeswehr Strafantrag gegen drei Personen gestellt, die als presserechtlich Verantwortliche zu der Aktion aufgerufen hatten. (jW)