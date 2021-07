Niederlande: Investigativjournalist de Vries nach Anschlag gestorben

Peter Dejong/AP/dpa

Den Haag. Der prominente niederländische Investigativjournalist Peter R. de Vries ist mehr als eine Woche nach dem Mordanschlag auf ihn an seinen schweren Verletzungen gestorben. »Peter hat bis zuletzt gekämpft, aber er hat den Kampf verloren«, erklärte die Familie des 64jährigen in einer vom Sender RTL am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. EU-Spitzen und Journalistenverbände reagierten erschüttert.

De Vries sei von seinen Liebsten umgeben gewesen, als er gestorben sei, erklärte seine Familie. Vorbereitungen für seine Beerdigung seien noch nicht getroffen worden. »Wir sind unglaublich stolz auf ihn und gleichzeitig unendlich traurig«, erklärte die Familie weiter.

De Vries war vergangene Woche auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mordanschlag hatte international für Bestürzung gesorgt und Sorgen um die Pressefreiheit in den Niederlanden ausgelöst.

De Vries ist in den Niederlanden wegen seiner Rolle bei der Aufklärung von hochkarätigen Kriminalfällen sowie als Sprecher von Kriminalitätsopfern bekannt. Medienberichten zufolge war er zuletzt Vertrauensperson des wichtigsten Kronzeugen in einem Prozess gegen den mutmaßlichen Drogenboss Ridouan Taghi. Nach früheren Angaben von de Vries stand er auf Taghis »Abschussliste«. Der Drogenboss gilt als einer der Meistgesuchten der Niederlande, seine Organisation wird von Staatsanwälten als »gut geölte Tötungsmaschine« beschrieben. (AFP/jW)