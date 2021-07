Nachschlag: Thüringen funktioniert nicht

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa André Brodocz, Politikwissenschaftler, attestiert Thüringen eine Krise des politischen Systems

Alle Pläne in Thüringen sind gescheitert – nachdem schon die Wahl im April (wegen Corona) abgesagt wurde, ist auch der Nachholtermin (gleichzeitig mit der Bundestagswahl) geplatzt: Dafür hätte sich der Erfurter Landtag selbst auflösen müssen, doch es kam keine Mehrheit zustande. Eine verfahrene Situation; weder Die Linke, die eine Minderheitenregierung anführt, noch die Union in der Opposition (und als Dulderin Ramelows) haben echtes Interesse an Neuwahlen. Der Politologe André Brodocz erläuterte das Dilemma am Sonnabend, die Ratlosigkeit ist ihm anzumerken: »Wir haben eine Mehrheit auf seiten der Opposition. Aber diese Parteien wollen nicht zusammen regieren, sie wollen auch nicht mit den Parteien der Minderheitsregierung eine neue Mehrheitsregierung bilden, und Neuwahlen wollen sie ebenfalls nicht.« Sein ernüchtertes Fazit: Damit »funktioniert unser Regierungssystem nicht«. Nun – solche Krisen werden zunehmen, der Parlamentarismus steuert in schwere Gewässer. Wie im Labor Thüringen. (sc)