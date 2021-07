Damit wir wieder kämpfen können

Andreas Gebert/REUTERS Arbeiten unter erschwerten Bedingungen: Im Homeoffice und in der Fabrik (Audi-Werk in Ingolstadt, 3.6.2020)

Arbeiten in Zeiten der Pandemie – was gibt es da zu zeigen, außer Stilleben aus dem Homeoffice? Die Verlagerung der Büroarbeitsplätze in die Küchen und Wohnzimmer hat erhebliche Mehrbelastungen mit sich gebracht, auch die Kinderbetreuung oder die Pflege für ältere Angehörige musste oft parallel bewältigt werden. Für Fotografen bietet die Entgrenzung des Achtstundentages durch Auflösung der privaten Sphäre vielfache Anregungen.

Für mehr als 50 Prozent der in der BRD lohnabhängig beschäftigten Menschen war Homeoffice in der Coronapandemie niemals eine Option, denn die meisten Berufe können eben nicht von zu Hause aus ausgeübt werden. Der Hochofen bleibt im Werk, das Fließband auch – und trotz Infektionsrisikos mussten Millionen Menschen weiterhin ihre Arbeit ohne Sicherheitsabstände verrichten – wir erinnern uns an die Masseninfektionen in Schlachtbetrieben. Der Schutz vor Covid-19 hat viele Berufe verändert. Und einiges erschwert: die Kommunikation zum Beispiel, die notwendig ist, um gemeinsam kämpfen zu können. (sc)