»Unsere Kämpfe dauern an«

Hendrik Schmidt/dpa Die VVN ist Teil der Proteste von »Dresden nazifrei« am 13.2.2015

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes in Hessen feiert am Sonntag in Frankfurt am Main »75 Jahre VVN«. Wie hatte damals alles angefangen?

Vor 75 Jahren kamen die Gefangenen nach der Befreiung aus den KZ, Gefängnissen und der Emigration, darunter Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus. Etwa Jüdinnen und Juden wie Alfred Marchand, der sich damals der Arbeiterbewegung angeschlossen hatte, zunächst der SPD und dann der KPD, aus dem christlichen Widerstand wie Eugen Kogon und kommunistische Widerstandskämpferinnen wie Lore Wolf. Nach dem Krieg wollten sie sich alle gemeinsam für eine Gesellschaft in Freiheit und Frieden einsetzen.

Was verbindet Sie persönlich mit der Geschichte der VVN?

Ich bin 1994 in Langen nahe Frankfurt in die VVN-BdA eingetreten. In Langen hatte Michael Kühnen die Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP) gegründet, die bis zu ihrem Verbot 1995 als größtes militantes Neonazinetzwerk galt. Er wollte Langen zur »ausländerfreien« Stadt machen. Die VVN, entstanden aus Zusammenschlüssen von Widerstandskämpfern und Verfolgten, nahm bewusst junge Menschen auf, um den antifaschistischen Kampf gemeinsam fortsetzen zu können.

War die VVN von Anfang an in der ganzen Republik vertreten?

In vielen Städten hatten sich Verfolgte des Naziregimes im von den Befreiern in vier Zonen aufgeteilten Deutschland zusammengetan, um sich gemeinsam für eine Gesellschaft ohne Rassismus, Antisemitismus und Militarismus einzusetzen. Am 20. und 21. Juli 1946 gründeten sie die VVN in Frankfurt, am 10. August des Jahres beschlossen sie in Hanau programmatische Ziele und Satzung.

Eigentlich sollte die Organisation politischer als »Kampfbund gegen den Faschismus« benannt werden. Weshalb kam es anders?

Bei den Westalliierten stieß dies auf Ablehnung. Mitbegründer Emil Carlebach sagte angesichts des Kompromisses, den die Widerstandskämpferinnen und -kämpfer damals hatten eingehen müssen: »In drei Teufels Namen« nenne man sich dann Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.

Carlebach war nicht nur VVN-Aktiver der ersten Stunde, sondern auch Mitbegründer und Lizenzträger der Frankfurter Rundschau, wurde aber auf Betreiben der US-Militärbehörde 1947 aus der Zeitung entfernt. Gab es ähnliche Repressionen gegen die VVN?

Emil Carlebach war Kommunist und hatte daraus nie ein Geheimnis gemacht. Aus politischen Gründen warf man ihn damals aus dem Gründungskomitee der Zeitung heraus. Schon seit Anfang der 1950er Jahre gab es Versuche, die VVN zu verbieten, zum Beispiel als diese erfolgreiche Kampagnen gegen die Wiederaufrüstung mitorganisierte. Mit breiter, oft auch internationaler Solidarität wurde ein Verbot stets abgewehrt.

Sind die Ziele der VVN heute noch zeitgemäß?

Es galt, den Schwur von Buchenwald zu erfüllen, »den Nazismus mit seinen Wurzeln« zu vernichten, etwa an Schulen über die Verbrechen des Naziregimes zu berichten. Das beschäftigt uns heute noch, damit die AfD und Bewegungen, die auf den Nationalsozialismus rekurrieren, nicht noch stärker Fuß fassen. Es ist sehr gefährlich, wenn, wie einstmals, wieder Menschen mit rechtsextremer Gesinnung in den Parlamenten, der Justiz, der Polizei und in den Verwaltungen sitzen.

Hätte man sich wohl bei Gründung der VVN vorstellen können, dass es 75 Jahre später immer noch extrem rechte Skandale geben könnte, in die staatliche Sicherheitsbehörden involviert sind: mit rechten Chats, Bedrohungen von Bürgerinnen und Bürgern, dass Waffen für einen Umsturz gesammelt werden?

Weil sie genau das befürchteten, gründeten die Widerstandskämpferinnen und -kämpfer eine starke antifaschistische Bewegung. Unsere Kämpfe dauern an. Wir bekamen die Gemeinnützigkeit entzogen, mussten sie mit einer Solidaritätsbewegung wieder erkämpfen. Dem Verfassungsschutz gelten wir als »linksextremistisch beeinflusst«. Silvia Gingold, Tochter der antifaschistischen Widerstandskämpfer Ettie und Peter Gingold, musste gegen die Beobachtung durch ihn klagen. Auf unsere Anfrage, ob alle Sprecherinnen und Sprecher überwacht werden, hieß es: Das sei geheim.