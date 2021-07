Armut abschaffen

IMAGO / Müller-Stauffenberg Perspektivlos: Ein Leben am Existenzrand (Berlin, 9.9.2020)

Es ist belegt: Wer arm ist, geht seltener wählen. In Hamburg etwa lag die Wahlbeteiligung im Stadtteil Billbrook, einem der ärmsten der Hansestadt, bei der Bundestagswahl 2017 bei 50,5 Prozent – es wählte also nur jeder zweite. Im reichen Vorort Wohldorf-Ohlstedt erreichte sie dagegen satte 89,5 Prozent. Grund für den Verzicht aufs Wahlrecht dürften vor allem nicht unberechtigte Zweifel sein, dass die Politik etwas an der Misere der Abgehängten ändern kann oder will. Mit einer kürzlich gestarteten Kampagne unter der griffigen Überschrift »Geh wählen, weil ALLE zählen!« will der Paritätische Gesamtverband Personen motivieren, am 26. September zur Wahl zu gehen. Dazu hat der Verband einen Katalog mit »21 Kernforderungen« formuliert.

»Deutschland ist ein sehr reiches Land: Armut kann abgeschafft werden« – mit dieser zutreffenden Feststellung beginnt die Einleitung zu den Forderungen, die auf der Homepage (www.der-paritaetische.de) und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, erklärte am Freitag gegenüber jW, sein Verband wolle mit der Kampagne »Mut für politisches Engagement machen«. Man wolle motivieren, zur Wahl zu gehen und zwar »gerade diejenigen, die selbst von sozialer Ausgrenzung betroffen oder vielleicht auch auf Hilfe und soziale Angebote angewiesen sind«. Mit Formaten wie zuletzt einem Aktionskongress gegen Armut wolle der Paritätische Betroffene, aber auch Praktiker aus der sozialen Arbeit »nicht nur zu Wort kommen lassen, sondern ihnen und ihren Anliegen auch politisches Gehör verschaffen«, so Schneider. Auch gehe es darum, »die allgemeine Öffentlichkeit für die Relevanz sozialer Themen bei ihrer Wahlentscheidung zu sensibilisieren«.

Ganz oben steht beim Paritätischen die Forderung, Hartz IV zu überwinden und statt dessen eine »menschenwürdige Grundsicherung« mit höheren Regelsätzen von mindestens 644 Euro monatlich einzuführen. Mit einem Mindestlohn von mindestens 13 Euro, der Abschaffung sachgrundloser Befristung von Arbeitsverhältnissen und der Einschränkung von Zeitarbeit soll »prekäre Arbeit« beendet werden. Es soll, so eine weitere Forderung, eine Arbeitslosenversicherung geben, die wirklich schützt, mit einem Mindestarbeitslosengeld sowie »der Ausweitung von Bezugsdauer, Rahmenfrist und Anwartschaftszeit«.

Drei Forderungen sind unter der Überschrift »Kinder verdienen mehr!« zusammengefasst: die Einführung einer »existenzsichernden Kindergrundsicherung«, ein Rechtsanspruch auf Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und »mehr öffentlich über die Arbeitsagentur geförderte und mehr schulische Ausbildungsplätze«. Im Bereich Migrationspolitik spricht sich der Verband für die »Sicherstellung des individuellen Rechts auf Asyl in Europa« und die sofortige Beendigung von Abschiebungen aus. Für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen fordert der Paritätische unter anderem Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Katalogs zur Bundestagswahl ist die Gesundheitsversorgung. Pflege dürfe »nicht arm machen«, heißt es dazu. Der Paritätische fordert eine solidarische Vollkaskoversicherung in der Pflege und »als Sofortmaßnahme« die Deckelung des Eigenanteils der pflegebedingten Kosten bei 15 Prozent. Eine »soziale und solidarische Bürgerversicherung« soll angemessene Pflege und Gesundheitsversorgung für alle sicherstellen. Auch für die Bereiche Wohnen und Klimapolitik enthält der Katalog Forderungen: so die nach einer »wirksamen Eindämmung« der Mieten und nach Investitionen in die sozialökologische Infrastruktur, etwa in den öffentlichen Personennahverkehr. Unter Punkt 21 fordert der Paritätische schließlich, zur Finanzierung der sozialen Aufgaben Reichtum stärker zu besteuern.

Eine »Teilhabe aller an dieser Gesellschaft« sei möglich, erklärte Ulrich Schneider: »Was es dazu braucht, ist Solidarität, Phantasie, politischer Wille und Mut.« Es gehe dem Verband nicht um eine konkrete Wahlempfehlung, sondern darum, »den Druck für eine inklusive Sozialpolitik auf alle Parteien in den nächsten Wochen zu erhöhen«. Der Druck müsse groß sein, damit drängende soziale Probleme nach der Wahl nicht ungelöst bleiben. Schneider: »Wir werden jede künftige Regierung, unabhängig davon, welche Parteikonstellation diese stellt, daran messen, was sie bereit ist, wirklich zu tun für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die gleich würdige Teilhabe aller und gegen Armut.«