Gebt den Impfstoff frei!

imago images/UPI Photo

Zum Besuch von Angela Merkel (CDU) bei US-Präsident Joseph Biden am Donnerstag (Ortszeit) demonstrieren Mitglieder der Gruppe »Public Citizen’s Global Trade Watch« vor dem Weißen Haus in Washington, D. C. Die Proteste richteten sich gegen Merkels Weigerung, die Patente für Covid-19-Impfstoffe freizugeben. Biden hatte sich zuletzt hinter Forderungen zur Aussetzung des Patentschutzes gestellt. Die Verbreitung der Coronapandemie sorgt durch die Entstehung neuer Mutanten für eine Gefährdung auch des westlichen Impfprogramms. (dpa/jW)