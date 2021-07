Verdi erhöht Druck auf ComTS

Boris Roessler/dpa Gehaltsvereinbarung nur in der Muttergesellschaft? Die Frankfurter Zentrale sperrt sich weiterhin

Im Kampf um einen Tarifvertrag für die Commerzbank-Tochter ComTS erhöht Verdi mit Protestaktionen den Druck. Von kommendem Montag an werde an mehreren Standorten »über die niedrigen Löhne« für die Beschäftigten informiert, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Zum Auftakt sind demnach Aktionen vor Commerzbank-Filialen in Duisburg, Hamm und Erfurt geplant.

Verdi fordert seit Ende vergangenen Jahres die Aufnahme von Verhandlungen, um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern. Dabei geht es insbesondere um eine Anhebung der Gehälter. Darüber hinaus werden Regelungen zur Arbeitszeit und zu Standort- und Beschäftigungssicherheit gefordert. »Es ist unverständlich, warum sich die Arbeitsdirektorin der Commerzbank, Sabine Schmittroth, gegen Tarifverhandlungen für die Tochtergesellschaft ComTS sperrt«, kritisierte Verdi-Vertreter Stefan Wittmann, der auch im Commerzbank-Aufsichtsrat sitzt, in einer Verdi-Pressemitteilung vom Freitag. Denn gleichzeitig führe sie Tarifverhandlungen im privaten Bankgewerbe für die Mutterbank, die Commerzbank. »Was sollen diese zwei Standards? Entweder trägt die Bank soziale Verantwortung oder nicht. Rechte Tasche, linke Tasche darf hier nicht gelten«, so Wittmann.

Die ComTS bearbeitet und verarbeitet bundesweit an fünf Standorten (Duisburg, Hamm, Erfurt, Magdeburg und Halle) interne Geschäftsvorgänge der Commerzbank. Die rund 1.500 Beschäftigen arbeiten hoch­flexibel, so Verdi. Viele von ihnen erhielten lediglich Löhne knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn und es gebe anders als in der Muttergesellschaft keinen Tarifvertrag, in dem die Arbeitsbedingungen geregelt sind.

Auf diesen unakzeptablen Zustand wollen die Beschäftigten die Kunden bei ihren Protestaktionen aufmerksam machen, heißt es in der Mitteilung. Wegen der Pandemie werden die Filialen ab Montag in Kleingruppen von zwei bis höchstens vier Personen aufgesucht. (dpa/jW)