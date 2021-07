Minijobber joblos

Axel Heimken/dpa Schmales Salär und zuwenig Arbeitsstunden: Zahlreiche Servicekräfte haben sich anderweitig umgeschaut (Kiel, 16.8.2013)

Sie sind die großen Krisenverlierer: Minijobber. 555.000 Minijobs sind nach jüngsten Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) während der Pandemie verlorengegangen – das Gros in der Gastronomie.

Zahlreiche Betroffene wechselten aus wirtschaftlicher Not bestenfalls die Branche oder sind nun erwerbslos. Umstände, die Gewerkschafter veranlassen, eine Reform des Minijobmodells zu fordern. In Sachsen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) etwa.

Das Fazit fällt deutlich aus: Die Coronafolgen hätten gezeigt, »dass Minijobs nicht krisenfest sind«, sagte der sächsische Bezirksvorsitzende des Dachverbands, Markus Schlimbach, am Donnerstag gegenüber jW. Das Konzept der Beschäftigung ohne soziale Absicherung habe längst ausgedient. Denn die vor die Tür gesetzten geringfügig Beschäftigten haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld. Das Los nach dem Jobverlust heißt für viele Grundsicherung, Hartz IV. So sehen die Zahlen laut BA in Sachsen aus: Ende 2020 gab es im Freistaat exakt 205.168 Personen mit Minijobs. Das waren 16.248 weniger als im Vorjahresvergleich. Es trifft nicht alle gleich. Vom Rückgang waren rund 10.800 Frauen betroffen, das Gastgewerbe traf es dabei am härtesten.

Ähnlich ist die Situation im Ruhrgebiet, zum Beispiel in Dortmund. Ende 2020 gab es in der westfälischen Metropole rund 52.000 Minijobber, rund 3.800 weniger als im Jahr davor, teilte der DGB Dortmund-Hellweg am Dienstag in einer Stellungnahme mit. Auch hier verzeichnete das Gastgewerbe mit rund 1.500 verlorenen Minijobs den höchsten Rückgang, und auch hier landen Frauen zuerst auf der Straße. »Ihnen wird die Möglichkeit einer eigenständigen Existenzsicherung verwehrt«, wird die örtliche DGB-Vorsitzende Jutta Reiter in der Mitteilung zitiert. Gerade in Krisenzeiten müssen sich Belegschaften aber auf ein soziales Sicherungsnetz verlassen können. »Minijobs lösen dieses Versprechen nicht ein«, so Reiter weiter.

Das können sie auch nicht. Minijobs seien keine gute Konstruktion, sagte unlängst der Ökonom Tom Krebs von der Uni Mannheim gegenüber Tagesschau.de. Oft würden Vollzeittätigkeiten auf mehrere Niedriglöhner verteilt. »Alles in so kleine Schnipsel zu zerteilen ist auch für Unternehmen nicht besonders produktiv«, meinte Krebs. Der Grund: Arbeitsgänge müssten nach wenigen Stunden unterbrochen und an andere Beschäftigte übergeben werden. Ferner ist die Ursprungsidee hinter der Einführung der Minijobs passé. Ein Einstieg in eine unbefristete Anstellung ist so kaum möglich. Das belegen auch Statistiken. Tatsächlich sieht Krebs einen »Klebeeffekt«, das heißt, Personen blieben in der geringfügigen Beschäftigung hängen.

Allen Kritikern ist klar: Minijobs sind eine arbeitsmarktpolitische Sackgasse. Ihre Forderung: Solche Arbeitsverhältnisse müssen ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig werden. Wege aus der Prekarität gibt es nur, wenn für jene Beschäftigten künftig Beiträge zur Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung gezahlt würden. Und nicht zuletzt: »Wer Fachkräfte gewinnen und halten will, darf sie nicht mit unsicheren Billigjobs abspeisen«, betonte Schlimbach vom DGB Sachsen.