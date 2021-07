Unabhängigkeit nicht gewollt

Khalil Ashawi/File Photo/reuters Der Grenzübergang Bab Al-Hawa zwischen Syrien und der Türkei in der Provinz Idlib (23.9.2015)

»Was wollen die USA und Europa von uns? Sollen Syrien und Libanon als Staaten vernichtet werden?« George Jabbour blickt sein Gegenüber scharf an, während er am 5. Juli in Damaskus mit junge Welt über die Lage in der Levante spricht. »Alles deutet darauf hin, dass sie uns in ›Failed states‹ verwandeln wollen, in gescheiterte Staaten. So wie sie es mit dem Irak und Libyen gemacht haben. Dort haben sie die staatlichen Institutionen, das Militär und die Regierung zerstört, nachdem ihre Armeen dort angriffen. Sollen wir mit UN-Resolutionen, mit Sanktionen und ausländischen Hilfsorganisationen, den sogenannten Nichtregierungsorganisationen, regiert werden? Sie fördern mit ihrer Intervention Korruption und Schmuggel, und sie wissen, dass so die Starken stärker und die Schwachen schwächer werden. Dann sagt der Westen: Seht ihr, die können nicht regieren! Das sind gescheiterte Staaten!«

Jabbour ist Vorsitzender der Syrischen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Am vergangenen Freitag beendete der UN-Sicherheitsrat eine Debatte über grenzüberschreitende Hilfslieferungen in den Nordwesten Syriens mit einem Kompromiss, auf den sich die USA und Russland geeinigt hatten. Die Resolution sieht vor, einzig den türkisch-syrischen Grenzübergang Bab Al-Hawa für internationale Hilfslieferungen geöffnet zu halten, statt mindestens zwei weitere Übergänge zu öffnen. Für viele Syrer ist das Ergebnis nicht akzeptabel. Eine Kooperation von Washington und Moskau im Sicherheitsrat kann zwar zu Entspannung führen, doch für Syrien ist die Entscheidung eine weitere Niederlage in einer langen Reihe von Demütigungen.

»Die wichtigste Aufgabe des UN-Sicherheitsrates ist es, die Souveränität Syriens gegen diejenigen zu verteidigen, die versuchen, unser Land zu teilen«, stellt Jabbour fest. Statt dessen helfe er der Türkei, rechtswidrig syrischen Boden zu besetzen. Staaten und Organisationen würden unterstützt, die das Land zerschlagen wollten. »Das widerspricht den Prinzipien der UN-Charta, wonach Souveränität und territoriale Integrität eines Staates geschützt sind«, so Jabbour.

Die Debatte um grenzüberschreitende Hilfslieferungen in den Nordwesten Syriens wirft ein Schlaglicht auf die westliche Politik gegen einem Land, das vor zehn Jahren noch zu den wirtschaftlichen Aufsteigern in der Region gehörte und sich den USA und Europa gegenüber ebenso geöffnet hatte wie gegenüber der Türkei und den arabischen Golfstaaten. Der Westen nutzte die Offenheit des Landes, um seine eigenen Netzwerke aufzubauen. Oppositionelle, Aktivisten, Intellektuelle, Journalisten und Fachkräfte wurden identifiziert, die Informationen sammelten und bei Seminaren und internationalen Konferenzen mit Personen zusammentrafen, die ihnen Angebote zur Zusammenarbeit machten. 2011 schließlich wechselten viele von ihnen die Seiten.

Der Regime-Change ist gescheitert, doch die Invasoren geben nicht auf. Nach der militärischen Intervention und dem Wirtschaftskrieg mit Sanktionen bilden »humanitäre Lieferungen« heute den Vorwand, um die Zerschlagung des syrischen Staates fortzusetzen. Die »riesige Operation«, wie Janez Lenarcic, EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenprävention, sie nannte, wird maßgeblich von den USA, Deutschland und der EU finanziert – und die wollen für ihr Geld etwas sehen. Die Finanzierung von mehr als 150 syrischen Nichtregierungsorganisationen im Nordwesten Syriens, der vom syrischen Al-Qaida-Ableger Haiat Tahrir Al-Scham kontrolliert wird, bedeutet direkte Unterstützung für eine Organisation, die von der UNO als »Terrororganisation« gelistet ist.

Wollte der Westen die gesamte syrische Bevölkerung unterstützen, könnte er es mit den Millionenbeträgen tun. Es könnte Wiederaufbauhilfe geleistet werden, damit würden auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen. Flüchtlinge könnten aus den Lagern der Nachbarländer nach Syrien zurückkehren, um ihre Dörfer wiederaufzubauen, die Landwirtschaft wiederaufzunehmen und sich und die syrische Gesellschaft zu ernähren. Dieser Weg ist im Westen nicht gewollt, da er bedeuten würde, dass Syrien und die Nachbarländer in Kooperation eine regionale Ordnung zur Schaffung von Frieden, zur gerechten Förderung und Verteilung von Ressourcen, für den Transport und die Bildung und Schaffung eines regionalen Marktes verhandeln müssten. Das würde die Unabhängigkeit der geostrategisch wichtigen Region fördern und für die Menschen ein besseres Leben bedeuten. Der westliche Einfluss aber würde verringert.