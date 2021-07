»Mittlerweile bedauern das alle«

Foto: Matthias Balk/dpa Mitglieder und Anhänger der DKP bei der Maikundgebung des DGB in München (1.5.2021)

Vor einer Woche hat der Bundeswahlleiter der DKP mitgeteilt, die Partei nicht zur Bundestagswahl im September zulassen zu wollen, weil Rechenschaftsberichte nicht rechtzeitig eingereicht worden seien. Was sagen Sie zu dem Schritt und der Begründung?

Die Entscheidung des Bundeswahlausschusses ist völlig überzogen. Formale Entscheidungskriterien werden offenkundig vorgefassten politischen Festlegungen unterworfen. Wie jetzt bekannt wird, ist die DKP willens und dabei, die erforderlichen Rechenschaftsberichte einzureichen. Sie wurde weder vorgewarnt oder ermahnt. Es waren ja wohl nicht einmal Parteivertreter bei der Sitzung des Bundeswahlausschusses anwesend, weil der DKP signalisiert worden war, alles ginge seinen Gang.

Die Vertretungen der Institutionen und Parteien im Bundeswahlausschuss haben da ein gewisses Ermessen. Sie können der Empfehlung des Bundeswahlleiters widersprechen. Der Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen hat es im Fall der DKP sogar gemacht.

Die Vertreterin der Partei Die Linke im Bundeswahlausschuss hat wiederum diesem Vorgehen zugestimmt. Die AKL hat sich dafür entschuldigt. Wie konnte es zu diesem Abstimmungsverhalten kommen?

Die Linke-Vertreterin wurde kurzfristig als Vertretung des Bundesgeschäftsführers der Partei für die Teilnahme an diesem Gremium eingesetzt. Sie war wohl unvorbereitet und nicht wach genug. Das wird mittlerweile von allen in der Partei so gesehen und das Abstimmungsverhalten bedauert.

Sie sind Mitglied im Bundesvorstand von Die Linke. Wie wird dort über das Thema gesprochen?

Der geschäftsführende Parteivorstand hat sich mit der Sache am Montag beschäftigt und die oben beschriebene Haltung beschlossen: dass es sich um ein unglückliches Fehlverhalten handelt.

Die DKP hat bei den letzten Wahlen nur wenige Stimmen bekommen. Warum wird sie dennoch auf diese Weise attackiert?

Da spielen zwei Dinge eine Rolle: Der Bundeswahlleiter ist eine weitgehend unbekannte bürokratische Instanz, die bei den Treffen des Bundeswahlausschusses gerne mal eine nicht vorhandene politische Autorität auffährt. Ich war vor Jahren selbst einmal als Vertreter einer zur Wahl kandidierenden linken Partei auf einem solchen Treffen anwesend und konnte mich darüber amüsieren. Aber das ist nur der unbedeutendere Grund.

Wichtiger ist: Es gibt in der politischen Herrschaft im Kapitalismus immer ein Wechselspiel zwischen der geschriebenen Rechtslage und der exekutiven Gewalt einzelner Behörden – vom Ordnungsamt und der Polizei, dem Verfassungsschutz bis hin zum Bundeswahlleiter. In vielen Fällen ist es ausreichend, dass nur die Gesetzeslage relativ liberal gehalten, bei der konkreten Gewährung dieser Rechte aber auch mal die harte Hand der Exekutive angewandt wird – selbst wenn das in folgenden Gerichtsverfahren dann als rechtswidrig bewertet wird.

Aktuell ist der Druck auf alle Linken groß.

Ja. Heute erleben wir eine Phase, in der die Anstrengungen zunehmen, auch die Rechtslage deutlich zu Ungunsten der linken und sozialen Protestbewegungen zu verschärfen. Da spielt auch der notorische Antikommunismus in der BRD eine Rolle. Die Polizeigesetze werden verschärft, das Demonstrationsrecht eingeschränkt oder auch mal der Verfassungsschutz als unmittelbarer Richter über die Pressefreiheit eingesetzt, wie es die junge Welt ja gerade erlebt. Die politisch herrschende Klasse wird nervöser – das ist der Hintergrund. Und zur Erinnerung: In der BRD gibt es seit 1956 ein Verbot der kommunistischen Partei. Es ist immer noch in Kraft und kann jederzeit auch mal ausgepackt werden. Es schwebt als drohendes Damoklesschwert über jeder linken Partei.

Wie will die AKL sicherstellen, dass sich Die Linke nicht aus der Verantwortung stiehlt, wenn es um Solidarität mit kommunistischen Kräften in diesem Land geht?

Ein wenig mehr Aufmerksamkeit für die Zukunft kann ich versprechen. Wenn das Bundesverfassungsgericht diese skandalöse Entscheidung des Bundeswahlausschusses nicht korrigiert, wird die gesamte Linke, nicht nur die Partei Die Linke, sich auf laute Reaktionen verständigen müssen.