Flutkatastrophe im Westen

Thomas Frey/dpa Im Kreis Ahrweiler haben Unwetter und Hochwasser schwere Zerstörungen angerichtet (Schuld, 15.7.2021)

Flüsse und Bäche im Westen der Bundesrepublik, namentlich im Rheinland, im Bergischen Land, der Eifel und im Sauerland, führten am Donnerstag durch starke Regenfälle Hochwasser und traten am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag über die Ufer. Dabei wurden ganze Landstriche überflutet, Ortschaften waren von der Außenwelt abgeschnitten. Vielerorts wurden Häuser weggespült, Keller liefen voll. Aufgrund der Unwetter waren am Donnerstag nachmittag bereits über 42 Menschen gestorben; alleine in Rheinland-Pfalz galten nach Berichten von Zeitungen der Funke-Mediengruppe mehr als 70 Personen in Zusammenhang mit den Unwettern als vermisst.

In Leverkusen hatte das Hochwasser in einem Krankenhaus einen Kurzschluss verursacht. Wegen der gestörten Stromversorgung mussten Patienten aus der Klinik bereits in der Nacht zu Donnerstag in umliegende Krankenhäuser evakuiert werden. Die Aktion könne noch bis Freitag andauern, wie eine Sprecherin des Klinikums Leverkusen am Donnerstag mitteilte. In der Eifel waren mehrere Orte besonders schwer von Hochwasser betroffen. Im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen war wegen der andauernden Regenfälle der Katastrophenfall ausgerufen worden. Kreisangehörige Kommunen waren laut einer Pressemitteilung aufgefordert worden, notwendige Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes »wie insbesondere Evakuierungen und Unterbringungen vorzubereiten und vorzunehmen«.

Die Lage war am Donnerstag vielerorts in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen unübersichtlich. In überschwemmten Orten wurden Menschen zum Teil mit Booten in Sicherheit gebracht. Viele hatten auch auf Bäumen und Hausdächern Schutz vor dem Hochwasser gesucht. Allein in Hagen waren rund 440 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk eingesetzt. Auch etwa 100 Kräfte der Bundeswehr wurden vor Ort eingesetzt. (dpa/AFP/jW)