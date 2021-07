Panik an der Ägäis

imago images/Thea Photography Ferienhäuser (hier auf Antiparos) sind zur begehrten Beute internationaler Investoren geworden

Griechenland fürchtet den Verlust einer zweiten touristischen Sommersaison nach 2020. Bedroht von der sogenannten vierten Welle der Covidinfektionen sind vor allem kleine und mittlere Familienbetriebe, sie sind mit ihrem Angebot an Arbeitsplätzen gleichzeitig die Basis dieser einzigen nennenswerten Branche des Landes. Die Zahl der mit Covid-19 Infizierten war in den vergangenen Tagen auf mehr als 2.000 Fälle pro 24 Stunden gestiegen, in der Woche zuvor lag diese noch unter 500. Eine zusätzliche Belastung für das seit Monaten von der Gesundheitskrise schwer getroffene Hotel- und Gaststättengewerbe ist der Immobilienmarkt. Die von Ausländern erworbenen »Villen« werden immer häufiger illegal vermietet und sind zu einer gefährlichen Konkurrenz für legale Anbieter von Zimmern und Appartements geworden.

Fast zur gleichen Stunde wie sein französischer Präsidentenfreund Emmanuel Macron diktierte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis am Montag abend seinen Landsleuten die neuen Maßnahmen, die die bereits in die großen Städte und Zentren des Massentourismus schwappende vierte Woge der Covidpandemie doch noch blockieren sollen. Ab kommenden Freitag müssen ohnehin alle Pflegekräfte in Seniorenheimen geimpft sein, sonst droht ihnen eine längere Arbeitssperre. Ab dem 1. September gilt dies auch für Pfleger und Krankenschwestern sowie für Feuerwehrleute und Ordnungskräfte. Gegen Ende der Touristensaison soll aller Voraussicht nach eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden.

Vor allem den Besitzern und Kunden von Tavernen und Bars drohen drastische Geldstrafen, wenn sie die angekündigten Maßnahmen nicht befolgen. In geschlossenen Gasträumen dürfen sich ab Freitag nur noch vollständig Geimpfte zu Tisch setzen. Für Besucher von Musik- oder Theaterveranstaltungen gilt das ebenfalls. Zu zahlen sind sonst Bußgelder in Höhe von 2.000 bis 5.000 Euro. Für den Tourismus, der das Land nach einem völlig verlorenen, von der um sich greifenden Seuche geprägten Jahr 2020 wieder in die wirtschaftliche Erfolgsspur bringen sollte, ist das erneut eine problematische Situation.

»Gesund« ist derzeit nur das nach Jahren des Stillstands geradezu explodierende Immobiliengeschäft. Vor allem die ins Land gelassenen englischen und nordamerikanischen Händler mästen sich mit dem Verkauf von Land und sogenannten Villen mit Schwimmbecken und Luxusausstattung. Fatal wirkt sich in diesem Zusammenhang aus, dass außerhalb der Dorf- oder Stadtgrenzen Häuser nur auf mindestens 4.000 Quadratmeter großen Grundstücken gebaut werden dürfen – eine Regelung, die ursprünglich die Zersiedelung der Natur verhindern sollte. Agenturen mit der Bezeichnung »Real Estate« haben sich inzwischen in jedem Ort in Küstennähe niedergelassen. Offenbar gilt es zu verscherbeln, was in der schweren Wirtschaftskrise über rund zehn lange Jahre nicht zu verkaufen war. Der lange schwächelnde, auf den mittel- und westeuropäischen Markt ausgerichtete Handel entfaltet gegenwärtig nicht nur seine alte Dynamik, er wird längst auch von einer wachsenden Nachfrage aus Russland und China aufgebläht. Auf der Wunschliste der Käufer stehen Immobilien mit Meeresblick, der Markt für Angebote auf höchstem Preisniveau ist längst nicht gesättigt.

Die an dieser Stelle »Besitztourismus« genannte Vereinnahmung von griechischem Grund und Boden birgt nicht nur für den normalen heimischen Fremdenverkehr – Vermietung von Zimmern in familienbetriebenen Hotels und Pensionen – ein wachsendes Risiko. Er ist für den griechischen Wohnungsmarkt insgesamt gefährlich. Vor allem die Inseln, die große Landmasse Kreta eingeschlossen, leiden zunehmend unter dem Mangel an Wohnraum mit bezahlbaren Monatsmieten. Der Handel mit den betuchten Kunden von jenseits der Grenzen hat die Preise in die Höhe getrieben. Während die »Villen« der Käufer entweder illegal vermietet werden oder zehn bis elf Monate im Jahr leerstehen, bleiben junge griechische Familien ohne Heim oder müssen bei den Eltern unterkommen.

Dem Landraub der Immobilienhändler hat die rechtskonservative Regierung Mitsotakis nicht etwa Einhalt geboten. Mit ihrer seit zwei Jahren im Parlament durchgesetzten, rückwärtsgewandten Gesetzgebung hat sie den Schutz von Wald, Feldbrachen und Stränden entscheidend aufgeweicht. In der nordwestkretischen Ortschaft Kalyves ist die Familie des Regierungschefs selbst an der Zerstörung von Natur beteiligt. Mitsotakis’ Schwester Theodora Bakogiannis ist Teilhaberin eines Strandhotels, das dort mitten in ein Wasserschutzgebiet gesetzt wurde.