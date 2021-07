Die Erben des Kannibalen

imago images/Panoramic International Triumphale Rückkehr: Mark Cavendish (grünes Trikot)

Bei der diesjährigen Tour de France setzen sich Mark Caven­dish und Tadej Pogacar als moderne Nachfolger von Eddy Merckx in Szene. Cavendish hat schon aufgeholt zum alten Belgier: 34 Tagessiege bei der Tour hat die »Kanonenkugel von der Isle of Man« – so genannt wegen seiner extremen Beschleunigungsfähigkeit – mittlerweile eingefahren. Genauso viele holte einst der als »Kannibale« titulierte Merckx. »Kannibale« hieß er wegen seines unersättlichen Siegeshungers und wegen der anderen Fahrer, die er unterwegs regelrecht »vernaschte«, wenn er sie einholte. Gewinnt ­Cavendish noch einmal mehr, am besten auf der Schlussetappe in Paris, hat er Merckx sogar abgehängt. Denn der kann nicht kontern. So groß und gewaltig der Belgier auch ist: Einen Profivertrag wird ihm mit seinen 76 Jahren niemand mehr geben.

Aus seiner Haut kann Merckx allerdings auch nicht heraus. Zwar gratulierte er artig Cavendish zum Erfolg. In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport unterstrich er aber auch: »Bei Cavendish sind es 34 Sprintsiege. Ich will das nicht herunterspielen, auch weil er nach einer schwierigen Zeit zurückgekommen ist und wieder Liebe zum Radsport hat. Aber ich habe auf allen Terrains gewonnen, im Sprint, in den Bergen, im Zeitfahren. Auch meine fünf Gesamtsiege sollte man nicht vergessen und die 96 Tage, die ich Gelb trug.«

Ein Punkt für den Alten. Cavendishs triumphale Rückkehr macht dies aber nicht kleiner. Drei Jahre lang kämpfte der Brite gegen das Epstein-Barr-­Syndrom. Eine Virusinfektion, die das Immunsystem schwächt und zahlreiche weitere Erkrankungen begünstigen kann. »Epstein-Barr ist ein Feigling. Er schlägt zu, wenn du schwach bist. Und das Schlimme daran ist: Wenn du trainierst und dich belastest, wird die Krankheit immer schwerer«, erzählte er rückblickend.

Genau das tat er. Er trainierte, versuchte, wieder auf sein altes Niveau zu kommen – und blieb doch so weit davon entfernt, wie der einen Tag ältere Chris Froome momentan von seinem einstigen Toursiegerniveau entfernt ist. ­Froome hatte wenigstens noch den schweren Sturz, der alles erklärt. ­Cavendish hingegen hatte ein weithin unbekanntes Virus. Hinzu kam eine klinische Depression.

Erst im vergangenen Winter überwand Cavendish seine mentalen und physischen Probleme. Er heuerte bei seinem alten Rennstall Deceuninck-Quick-Step an. Und jetzt, lediglich als Ersatz für den nominellen Topsprinter des Teams, den Iren Sam Bennett, nach Frankreich gekommen, kann er von der Vorarbeit des besten Sprintzuges im Peloton profitieren. Vier Etappensiege gelangen ihm bereits bei dieser Tour – eine Quote wie in besten Zeiten. Und wegen des schweren Tiefs dazwischen auch die wohl emotionalste Geschichte dieser Tour. In den kommenden drei Tagen wird er seine Siegesserie aber nicht ausbauen können. Da steht ein ­Pyrenäentriple auf dem Programm – und Cavendish wird kämpfen müssen, um im Zeitlimit zu bleiben.

Showtime wird es indes für den anderen nominellen Merckx-Erben, den Gesamtführenden Tadej Pogacar. Den Slowenen, der bereits im vergangenen Jahr die Tour gewann, hat der belgische Rekordsieger ins Herz geschlossen. »Er ist so talentiert, er kann die Tour fünf- oder sechsmal gewinnen. Er kann auch meinen Rekord der Anzahl der getragenen Gelben Trikots brechen. Ihm ist sogar das Giro-Tour-Double von Pantani zuzutrauen«, sagte er.

Gewaltige Erwartungen, denen der erst 22jährige Slowene erst einmal jetzt in den Pyrenäen gerecht werden muss. Nach dem Erklimmen des 2.408 ­Meter hohen Port d’Envalira in Andorra, der höchste Gipfel der Tour, am Sonntag, stehen von diesem Dienstag bis Donnerstag drei weitere Pyrenäenetappen an, unter anderem mit dem Col de ­Peyresourde und dem Col du ­Tourmalet.