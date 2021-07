Millionenfacher Hunger

imago/Xinhua Nahrungsmittelverteilung: Krieg und Hunger setzten und setzen besonders Menschen in Jemen zu

Der Hunger in der Welt hat sich im Jahr 2020 dramatisch ausgebreitet. Das geht aus dem aktuellen Bericht »Der Stand der Ernährungssicherheit und Ernährung in der Welt 2021« hervor, den fünf Organisationen der UN am Montag gemeinsam veröffentlichten. Alarmierende Bilanz: Mindestens ein Zehntel der Weltbevölkerung war unterernährt, das sind 811 Millionen Menschen – darunter viele Kinder.

»Die Zahl deutet darauf hin, dass die Welt enorme Anstrengungen unternehmen muss, um ihr Versprechen einzuhalten, den Hunger bis 2030 zu beenden«, heißt es in einer Pressemitteilung zu dem Bericht. Das Ziel werde vermutlich um rund 660 Millionen Menschen verfehlt. Das kann allerdings nur jene überraschen, die ernsthaft an die Einlösung der Ansage geglaubt haben. Nur etwa 30 Millionen können mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie in Verbindung gebracht werden, schätzt der Bericht.

Pandemie verschärft Krise

Durch die Pandemie sind die Preise für Lebensmittel stark gestiegen, besonders in Afrika, aber auch im Mittleren Osten. Die Weltbank schätzt, dass die Coronakrise bis Ende 2021 weltweit 97 Millionen Menschen in extreme Armut treiben könnte. »In vielen Teilen der Welt hat die Pandemie brutale Rezessionen ausgelöst und den Zugang zu Nahrungsmitteln gefährdet«, so die Pressemitteilung.

Aufgrund des weltweiten Preisanstiegs zum Beispiel bei Erdöl, Weizen oder Mais müssen viele Länder im Trikont ihre Importe teurer bezahlen, während die Einnahmen nicht wachsen. »Hohe Preise für Nahrungsmittel sind der neue beste Freund des Hungers«, sagte der Chefökonom des Welternährungsprogramms (WFP) der Vereinten Nationen, Arif Husain, am Donnerstag. Wirklich neu ist dieser Zusammenhang nicht. Er ist vielmehr so alt wie der Kapitalismus. Steigende Preise führten schon immer zu darbenden Menschen. Kommen dann noch Krieg, Dürren oder Überschwemmungen und Wirtschaftskrisen hinzu, die nichts mit der Pandemie zu tun haben, ist die humanitäre Katastrophe programmiert.

2,3 Milliarden Menschen verfügten 2020 nicht ständig über ausreichende Nahrung. »Dieser Indikator – bekannt als Prävalenz mittlerer oder schwerer Ernährungsunsicherheit – sprang in einem Jahr so stark wie in den vorangegangenen fünf kombiniert.« Die Gefahr für Frauen ist dabei größer als für Männer. Fast ein Drittel der Frauen im gebärfähigen Alter leidet an Anämie. Die Folgen sind für Kinder aber ungleich schlimmer als für Erwachsene. »Im Jahr 2020 waren schätzungsweise über 149 Millionen Kinder unter fünf Jahren zu klein für ihr Alter, über 45 Millionen zu dünn.«

»Leider legt die Pandemie weiterhin Schwächen in unseren Ernährungssystemen offen, die das Leben und die Existenz von Menschen auf der ganzen Welt bedrohen«, ­schreiben die Leiter der fünf UN-Agenturen im Vorwort zum diesjährigen Bericht. Schwächen, die zweifellos auch ohne Pandemie bekannt sein sollten.

Mehr als die Hälfte der unterernährten Menschen (418 Millionen) lebt in Asien, 282 Millionen sind es in Afrika und 60 Millionen in Lateinamerika und in der Karibik. Setzt man die Zahlen aber in Relation zur Gesamtbevölkerung der Kontinente, ist Afrika am schwersten betroffen: 21 Prozent haben nicht genug zu essen – doppelt so viele wie in jeder anderen Region der Erde.

Libanon besonders betroffen

Laut dem »Marktmonitor« des WFP verzeichnet der Libanon aktuell den höchsten Preisanstieg weltweit. Dort kostete Mehl im vergangenen Jahr um 219 Prozent mehr als zuvor. Das bedeutet auch Brot ist teurer geworden, das Grundnahrungsmittel schlechthin in der arabischen Welt. Ein Anstieg der Brotpreise führte in der Vergangenheit in vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens sowie in Nordafrika zu Revolten der Bevölkerung. Die Kosten für den berühmten »Warenkorb« stiegen auf 131 Prozent. Der Libanon erlebt die schlimmste Finanz- und Wirtschaftskrise seit dem Ende des Bürgerkriegs 1990.

In Afrika sind in Mosambik die Preise am stärksten gestiegen. Weltweit liegt das Land hinter dem Libanon und Syrien in dem Ranking an dritter Stelle. Auch in Mosambik herrscht in einem Teil des Landes Krieg: Eine radikal-islamische Miliz marodiert im Norden. Von März bis Mai 2021 stieg der Preis für Maniokmehl um 45 Prozent im Vergleich zu den drei Monaten vorher.

In manchen Ländern hat eine Währungsabwertung die lokalen Lebensmittelpreise weiter in die Höhe getrieben. Das betraf zum Beispiel Simbabwe, Syrien, Äthiopien und Venezuela. In Nigeria hat nach Angaben der Weltbank die hohe Inflation sieben Millionen Menschen in die Armut gestürzt, berichtete AFP am 2. Juli. In Argentinien setzte die Regierung Mitte Mai den Import von Rindfleisch für einen Monat aus, als die Inflation die Lebensmittelpreise in die Höhe trieb. »Die Preise steigen, aber gleichzeitig gibt es wegen Covid weniger Einkommen«, zitierte AFP Arif Husain.