Mehrheit für Homeoffice

imago images/Cavan Images Von zu Hause aus arbeiten, nur mit klaren Regeln, fordern Gewerkschaften

Etwas mehr als die Hälfte der Bundesbürger will laut einer Forsa-Umfrage weiter digital arbeiten. Von den Befragten ab 18 Jahren haben 51 Prozent angegeben, dass sie auch nach dem Ende der Coronapandemie Homeoffice und ­Videokonferenzen nutzen werden, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Initiative »Deutschland – Land der Ideen«, die die Umfrage gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in Auftrag gegeben hatte. Unter den 30- bis 44jährigen seien sogar 71 Prozent dieser Ansicht.

Anlass der Befragung war die Verleihung des diesjährigen Mobilitätspreises. Ein Fünftel der von Forsa Befragten will sich im Privaten weiter digital mit Freunden treffen. Bereits am Montag meldete das kapitalnahe Münchener Ifo-Institut, dass trotz der erst Ende Juni ausgelaufenen Home­officepflicht schon im vergangenen Monat weniger Beschäftigte zu Hause gearbeitet haben. Laut einer Umfrage fiel der Anteil derjenigen, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiteten, im Juni von 31 auf 28,4 Prozent.

Gegenüber jW erklärte Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied, bezüglich der Umfrage, dass viele Beschäftigte kein einfaches Zurück zur Präsenz im Büro als Normalfall wollen. Im Gegenteil würden sie sich Vorteile von einem Mix aus mobilem Arbeiten und Präsenz im Büro versprechen, wie etwa Vereinbarkeit von Arbeit, Leben und Familie, mehr Flexibilität und Zeitersparnis bei Arbeitswegen. »Wo möglich, sollten Arbeitgeber Wünsche der Beschäftigten ernst nehmen und Optionen für Homeoffice in Betriebsvereinbarungen mit Betriebs- und Personalräten oder in Tarifverträgen verbindlich regeln«, so Piel. Auch in Betrieben, in denen es noch immer keine Interessenvertretung für Beschäftigte gibt, seien Angebote für diese nötig: »Allem voran ein Recht auf Homeoffice und klare Regeln.« Wichtig sei aber auch, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden für die Beschäftigten immer freiwillig bleibe. »Kein Arbeitgeber darf seine Beschäftigten gegen ihren Willen dazu verpflichten, dauerhaft von zu Hause aus zu arbeiten, um etwa Büroarbeitsplätze abzubauen und damit Kosten einzusparen.« (dpa/AFP/jW)