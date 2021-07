Trauer und Wut

Irakli Gedenidze/REUTERS Nach dem Tod eines Kameramanns: Aktivisten der Opposition nehmen an einer Trauerkundgebung teil.

Am Montag haben in Tbilissi zahlreiche Menschen an einer Trauerkundgebung für Alexander Laschkarawa teilgenommen. Der Kameramann war am Montag vergangener Woche bei Protesten in der georgischen Hauptstadt von homophoben Demonstranten zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Am Sonntag sei Laschkarawa tot in seiner Wohnung gefunden worden, teilte sein Sender TV Pireli mit. Insgesamt waren bei dem schwulenfeindlichen Protest mehr als 50 Journalisten physisch attackiert worden. (AFP/jW)